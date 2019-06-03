等不到道歉！又一名慰安婦離世 目前大陸僅剩17人

2019-06-03 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



昨天，浙江金華一位二戰時期日軍慰安婦制度受害倖存者離世，享年92歲，據上海師範大學慰安婦問題研究中心統計，目前大陸登記在冊的慰安婦制度受害倖存者僅剩17位。

澎湃新聞報導，因為老人及其家屬不願意公開個人訊息，上師大慰安婦問題研究中心的志工一直稱呼老人為金華奶奶。

金華奶奶生於1926年，浙江省金華市人。老人16歲那年，日軍衝進村裡，將正在午睡的老人強行抓走關在當地的日軍據點。一個月後，她和其他16位慰安婦制度受害者，被同村開展地方武裝革命工作的徐姓兄弟帶人在後半夜救出。

然而不幸的是，一周後，老人外出買東西時再次被日軍抓走，並被帶至金華中山碼頭日軍據點及雅堂街慰安所受難，前後受害時間長達三年。

上海師範大學教授蘇智良告訴記者，金華奶奶是少有受害時間如此長的慰安婦。蘇智良介紹，中心最近在湖南新發現一些慰安婦倖存者，她們大多是短期受害，日軍轉移後，這些慰安婦就被拋棄。而當時日軍在金華是駐屯軍，部隊長期駐紮在此，因此包括金華奶奶在內，當地的慰安婦遭受了日軍長期的迫害。

蘇智良指出，金華奶奶受害情況比較清晰，她曾被抓去三個慰安所受難。其中一個在雅堂街的慰安所，與金華市檔案館記載一致，在這條被日軍稱為花街的地方，集中了很多慰安所，也有和金華奶奶一樣的中國慰安婦受害者。

據了解，上海師範大學中國慰安婦問題研究中心於2016年10月通過《金華日報》的報導《浙江已知唯一在世慰安婦開口控訴》，得知老人的情況。2016年11月，研究中心蘇智良、陳麗菲教授赴金華為老人進行口述調研並確認了老人的受害倖存者身分。

蘇智良說，金華奶奶一生苦難，但老人很慈祥，為人非常好。其子女對老人照料有加，金華奶奶晚年生活得比較安穩，金華當地的志工也多次對老人表示慰問。