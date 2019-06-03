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平遙古城金銀紀念幣

2019-06-03 13:15世界日報 北京3日電

人行5日將發行世界遺產（平遙古城）金銀紀念幣一套。該套金銀紀念幣共三枚，其中金質紀念幣兩枚，銀質紀念幣一枚，該套金銀紀念幣正面圖案均為平遙古城迎薰門建築造型。

圖文／平遙古城金銀紀念幣
圖文／平遙古城金銀紀念幣
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150克圓形金質紀念幣面額2000元，背面圖案為平遙古城典型建築景觀，最大發行量600枚。

圖文／平遙古城金銀紀念幣
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8克圓形金質紀念幣面額100元，背面圖案為鎮國寺萬佛殿建築造型，輔以鎮國寺全景圖組合設計，最大發行量10000枚。

30克圓形銀質紀念幣，面額10元，背面圖案為雙林寺韋馱塑像造型，輔以天王殿建築造型組合設計，最大發行量20000枚。

圖文／平遙古城金銀紀念幣
圖文／平遙古城金銀紀念幣
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