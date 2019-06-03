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百戶兩岸婚姻家庭 共話親子故事

2019-06-03 02:05聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸全國台聯、江蘇省台聯主辦的「兩岸一家親，共建好家園」兩岸婚姻家庭聯誼活動近日在蘇州舉辦。來自江蘇省內的近百戶兩岸婚姻家庭齊聚一堂，分享各自的家庭故事。

新華社報導，兩岸婚姻因情而結緣，不僅聯繫著兩岸血脈親情，也深化「兩岸一家親」理念的內涵，在兩岸民間交往中發揮著獨特而重要的作用。

來自台北的陳曉文2002年到蘇州工作，後經朋友介紹認識了蘇州小伙子蔡鶴齡。經過多年愛情長跑，2014年，兩人一同參加首次海峽兩岸新人結婚集體頒證儀式。如今，兩人育有一兒一女。

此次活動，陳曉文與丈夫帶著3歲多的兒子一同參加。在家庭共搭愛心帳篷的環節，陳曉文鼓勵兒子參與其中，自己動手體驗搭帳篷的過程。在她看來，台灣父母在子女育有下一代後會將重心轉移到自己的生活中，而多數大陸父母還是會把心思放在孩子身上。

在聯誼活動的塗鴉部分，來自台灣的江俊彥帶著妻子及10個月大的兒子共繪「兩岸一家親」等五彩圖案。2005年到蘇州工作的他，目前是蘇州金雞湖台青創業園的運營總監。他與妻子相識於2010年，2012年喜結連理，同樣育有一兒一女。

江俊彥認為，這樣的家庭聯誼活動很有意義，為相互交流提供優質平台。江俊彥的妻子表示，由於兩岸社會文化與家庭觀念存在差異，兩岸婚姻家庭會經歷一些磨合。「但這也是相互促進的過程，我從丈夫家人那裡學到了如何平衡好家庭與工作的關係，這對我而言是一種成長。」

蘇州市海峽兩岸婚姻家庭協會會長周鳳的丈夫也是台灣人。今年3月，蘇州市海峽兩岸婚姻家庭協會正式成立。周鳳表示，作為親歷者，希望通過協會凝聚更多的兩岸婚姻家庭，大家在其中相互諮詢學習，不斷提高婚姻質量。

江蘇省台聯會長鄒振球表示，自1987年兩岸恢復民間交往以來，已有近40萬對兩岸配偶喜結良緣，這個數字還在以每年約一萬對的速度增長。

婚姻台聯

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