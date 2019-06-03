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動畫「金色面具」 獲1億投資

2019-06-03 02:05聯合報 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導

「金色面具」海報，藍金色調對比，襯托出無限神秘感。 「金色面具」海報，藍金色調對...
「金色面具」海報，藍金色調對比，襯托出無限神秘感。 「金色面具」海報，藍金色調對比，襯托出無限神秘感。
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以四川德陽的三星堆古蜀文化為題材的動畫電影「金色面具」，獲得1億元人民幣國際資本投資，大概在兩到三年內與觀眾見面。

動畫電影「金色面具」脫胎於著名小說家約翰·威爾遜同名三星堆文化系列小說，講述男主角機緣巧合，得到三星堆金色面具、穿越回古蜀時代引發的一系列冒險故事。影片以三星堆文化中的「面具、神樹、大立人」等為創意核心元素，定位於歷史穿越題材的國際化動畫電影。

影片由著名電影人姚曉明（代表作：原創動畫電影「重返大海」等），好萊塢資深導演J mKammerud（代表作：「101忠狗」、「冰雪奇緣」等）、動畫設計大師TimHol-leyman（代表作：「哈利波特」、「加勒比海盜」、「終結者」、「銀河護衛隊」等）多位中外電影人聯袂打造。

在日前舉行的簽約儀式上，四川金色映射文化傳播有限公司負責人，與加拿大金色面具英雄項目公司CEO戈登·瑪姬，代表雙方在協議上簽字。根據協定，加方整合好萊塢團隊資金向「金色面具」投資1億元人民幣。此外，雙方還將共同開發「金色面具」圖書、遊戲和網劇等，打造史詩級影視巨作，構建全球超級IP。

目前，「金色面具」已完成基礎劇本、人物設置及圖片資料庫建設工作，影片大概在兩到三年內與觀眾見面。

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