親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

八達嶺長城 採網路實名預約

2019-06-03 02:05聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

北京八達嶺長城景區自6月1日起，正式實施全網絡實名制預約售票，並試行單日遊客總量控制。今後景區每日遊客總量將控制在6.5萬人次，以更好地保障遊客遊覽安全順暢。

新華社報導，1日上午，在八達嶺長城景區的購票窗口前，曾經長長的購票隊伍消失不見了。在檢票處，遊客們通過掃描身分證快速檢票通過，開啟長城之旅。「限流」首日，長城上的遊客上下有序、通行順暢。

八達嶺長城景區即日起取消紙質印刷票，全面開通全網絡實名制預約售票平台，遊客可在八達嶺長城官方在線售票系統、景區官網或官方微信公眾號進行網上預約購票。

作為世界文化遺產、國家級風景名勝區，八達嶺長城每年都吸引大量遊客前往參觀遊覽。僅2018年一年，就接待遊客990多萬人次，洶湧的客流給古老的長城帶來了沉重負擔。

八達嶺特區辦事處副主任陳飛表示，此前景區遊客接待量淡旺季分布不均衡，假日單日接待高峰壓力過大，不均衡的客流給遊客安全帶來了隱患，使參觀體驗和文化享受大打折扣，也使長城文物保護工作面臨極大壓力。

「實施單日遊客總量控制後，遊客可以擁有一個較為舒適的參觀遊覽環境，不用擔心再遇到以往『人擠人』寸步難行的情況。」陳飛說，長城本身所負擔的壓力也能大幅降低，有助於保護長城本體。

「我們的購票系統操作簡便，遊客基本上能在3分鐘以內完成網絡預約購票。」八達嶺特區辦事處票務管理中心主任王淩說，景區還將優化網上預約售票系統，使系統操作更簡潔高效，為遊客提供更便捷的購票服務。

在八達嶺長城景區，遊客凌麗說，以前來長城，要在售票口排很久的隊才能買票登城，但現在掃二維碼馬上就能網上購票，直接刷身分證就能登城，「再也不用排隊了，非常方便快捷」。

長城身分證

相關新聞

北大國發院 台灣三傑之一霍德明辭世

2019-06-02 23:36

八公尺山居富春圖 共繪兩岸情

2019-06-03 02:05

動畫「金色面具」 獲1億投資

2019-06-03 02:05

百戶兩岸婚姻家庭 共話親子故事

2019-06-03 02:05

郎朗閃婚！娶24歲德韓混血才貌雙全嫩妻

2019-06-02 23:43

兩岸微流行／年輕人的「種草」經濟

2019-06-02 23:39

「台灣有個口罩族」陸媒論為何台灣人超愛戴口罩

2019-06-02 22:26

生了不養還賣掉 她4年生4嬰賺59萬

2019-06-02 20:35

北京大學國家發展研究院台籍教授霍德明 1日晚不幸辭世

2019-06-02 20:29

陸民眾申請美簽 需提交社交媒體帳號

2019-06-02 18:51

香港鄉議局主席 劉業強無競爭連任

2019-06-02 16:06

豬瘟又逢過節 香港肉檔：政府不聞不問

2019-06-02 16:00

江蘇女持刀掐7歲兒子 嗆夫：讓你斷子絕孫

2019-06-02 15:24

互聯網時代童年瘋網遊追星 藍皮書警告：恐暴露隱私

2019-06-02 15:22

黃河在六四拐了個彎 蘇曉康：中國已無出路

2019-06-02 15:07

影／捲入貿易戰 聯邦快遞恐遭大陸列入「不可靠實體清單」

2019-06-02 14:50

湖南變態淫魔2年誘姦14女童 法院判死

2019-06-02 14:35

《觀察站》官媒天天批美 嚴控網路言論

2019-06-02 14:04

六四30周年 中共防長稱：平息「動亂」決定正確

2019-06-02 12:25

海南高院副院長被查 家產200億人幣

2019-06-02 09:57

畢業前後差異大到像整形？「照騙」實錄微博瘋傳

2019-06-02 08:33

大陸8歲女下體發臭流啡色分泌物 就醫陰道竟取出…

2019-06-01 20:41

國際、世界、中央不能叫 廈門改地名棄「大洋怪重」

2019-06-01 16:15

模仿蜘蛛網 陸研發出壓扁10萬次不變形的超彈硬碳材料

2019-06-01 15:30

網上理財被騙 靠P圖成功退回

2019-06-01 13:37

被舉報資產超過200億 海南高院女副院長落馬

2019-06-01 13:15

12天修完1學期課程…南韓速成博士班 中國人搶鍍金

2019-06-01 13:13

打卡新點！中環40年舊樓 巨型壁畫美化

2019-06-01 12:33

香江風情／香港競爭力 要費點力氣

2019-06-01 00:14

北京首條單車專用道 試行

2019-05-31 23:56

指甲有黑線勿輕忽！ 53歲婦人罹癌截指保命

2019-05-31 20:32

廣州興建１千套「人才公寓」吸引港澳台青年

2019-05-31 19:38

港深邊界「隨意門」 村民非法進出

2019-05-31 18:19

「石油大王」家族爭產 兄長清盤次子促還股

2019-05-31 18:18

兩岸族韻喜福彙暨梁祝•愛之交響音樂會 台東登場

2019-05-31 18:01

「美國陷阱」作者：美國利用「法律」為經濟戰武器

2019-05-31 17:20

台旅會參加南京旅展 推2019小鎮漫遊年

2019-05-31 17:10

影／陸攤商買房 15萬人民幣全用硬幣...職員數到手軟

2019-05-31 16:30

車系最便宜中國製特斯拉今首賣 第一輛3分鐘就成交

2019-05-31 12:40
看更多

熱門文章

中共防長魏鳳和：如果有人敢分裂台灣 解放軍不惜一戰

2019-06-02 10:06

北京大學國家發展研究院台籍教授霍德明 1日晚不幸辭世

2019-06-02 20:29

封從德被香港拒絕入境 遣返出發地

2019-06-02 19:08

天有異象？大陸多地2日凌晨驚現不明飛行物

2019-06-02 18:59

郎朗結婚了!女方是24歲美女鋼琴家

2019-06-02 22:52

六四領袖封從德在香港機場被帶走 下落不明

2019-06-02 17:16

「台灣有個口罩族」陸媒論為何台灣人超愛戴口罩

2019-06-02 22:26

小鮮肉唱歌劇多迷人？讓這國家音樂系 報考暴增近5成

2019-06-02 09:00

畢業前後差異大到像整形？「照騙」實錄微博瘋傳

2019-06-02 08:33

海南高院副院長被查 家產200億人幣

2019-06-02 09:57

共95座！北京清華校園發現明清古墓群

2019-06-02 16:30

陸委會回擊魏鳳和：中共「和平發展」如世紀謊言

2019-06-02 16:20

貿易戰陰影下618搶蘋果提前開戰 天貓2分45秒賣破億

2019-06-02 16:25

遭拒入境後封從德發表公開信：期待回中國公開受審

2019-06-02 22:08

郎朗閃婚！娶24歲德韓混血才貌雙全嫩妻

2019-06-02 23:43

影／捲入貿易戰 聯邦快遞恐遭大陸列入「不可靠實體清單」

2019-06-02 14:50

黃河在六四拐了個彎 蘇曉康：中國已無出路

2019-06-02 15:07

生了不養還賣掉 她4年生4嬰賺59萬

2019-06-02 20:35

陸民眾申請美簽 需提交社交媒體帳號

2019-06-02 18:51

湖南變態淫魔2年誘姦14女童 法院判死

2019-06-02 14:35

六四30周年 民運流亡學生王丹：戰爭規模殺人全無必要

2019-06-02 21:33

六四30周年 中共防長稱：平息「動亂」決定正確

2019-06-02 12:25

年輕人切割 李卓人：六四集會悼念 勿糾結愛國與否

2019-06-02 16:22

陸證監會主席易會滿 到央視新聞聯播喊話穩A股

2019-06-02 22:15

江蘇女持刀掐7歲兒子 嗆夫：讓你斷子絕孫

2019-06-02 15:24

《逃犯條例》網民發起白宮聯署 已逾7萬人簽名

2019-06-02 16:16

《逃犯條例》香港過境客可移交內地？ 泛民：國際憂慮

2019-06-02 16:11

香港保安局長：在台殺人陳同佳不會移交內地

2019-06-02 16:04

豬瘟又逢過節 香港肉檔：政府不聞不問

2019-06-02 16:00

《觀察站》官媒天天批美 嚴控網路言論

2019-06-02 14:04

互聯網時代童年瘋網遊追星 藍皮書警告：恐暴露隱私

2019-06-02 15:22

陸企人物／退伍不褪色 闢建市場創第二春

2019-06-02 13:38

香港鄉議局主席 劉業強無競爭連任

2019-06-02 16:06

六四將屆30週年 民運人士追求目標恐更遙不可及

2019-06-03 00:17

北京瞭望／北京力捧雙金的真相

2019-06-02 23:45

聯邦快遞誤送華為包裹 恐列陸黑名單

2019-06-02 23:41

陸防長：若台灣分裂出去不惜一戰

2019-06-02 23:34

北大國發院 台灣三傑之一霍德明辭世

2019-06-02 23:36

六四30周年／六四那天 現場目睹彈雨呼嘯

2019-06-03 00:33

大陸．資金．對策／台灣、香港等銀行來自大陸的反洗錢風險

2019-06-02 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top