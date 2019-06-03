八達嶺長城 採網路實名預約

2019-06-03 02:05 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



北京八達嶺長城景區自6月1日起，正式實施全網絡實名制預約售票，並試行單日遊客總量控制。今後景區每日遊客總量將控制在6.5萬人次，以更好地保障遊客遊覽安全順暢。

新華社報導，1日上午，在八達嶺長城景區的購票窗口前，曾經長長的購票隊伍消失不見了。在檢票處，遊客們通過掃描身分證快速檢票通過，開啟長城之旅。「限流」首日，長城上的遊客上下有序、通行順暢。

八達嶺長城景區即日起取消紙質印刷票，全面開通全網絡實名制預約售票平台，遊客可在八達嶺長城官方在線售票系統、景區官網或官方微信公眾號進行網上預約購票。

作為世界文化遺產、國家級風景名勝區，八達嶺長城每年都吸引大量遊客前往參觀遊覽。僅2018年一年，就接待遊客990多萬人次，洶湧的客流給古老的長城帶來了沉重負擔。

八達嶺特區辦事處副主任陳飛表示，此前景區遊客接待量淡旺季分布不均衡，假日單日接待高峰壓力過大，不均衡的客流給遊客安全帶來了隱患，使參觀體驗和文化享受大打折扣，也使長城文物保護工作面臨極大壓力。

「實施單日遊客總量控制後，遊客可以擁有一個較為舒適的參觀遊覽環境，不用擔心再遇到以往『人擠人』寸步難行的情況。」陳飛說，長城本身所負擔的壓力也能大幅降低，有助於保護長城本體。

「我們的購票系統操作簡便，遊客基本上能在3分鐘以內完成網絡預約購票。」八達嶺特區辦事處票務管理中心主任王淩說，景區還將優化網上預約售票系統，使系統操作更簡潔高效，為遊客提供更便捷的購票服務。

在八達嶺長城景區，遊客凌麗說，以前來長城，要在售票口排很久的隊才能買票登城，但現在掃二維碼馬上就能網上購票，直接刷身分證就能登城，「再也不用排隊了，非常方便快捷」。