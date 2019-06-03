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八公尺山居富春圖 共繪兩岸情

2019-06-03 02:05聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

以「共享發展，共同圓夢」為主題的「2019年公望富春兩岸文化周暨『二十年．一幅畫』富春江雅集20周年紀念活動」，1日在浙江省杭州市富陽區開幕，兩岸150餘位專家學者、藝術家、師生代表齊聚「富春山居圖」實景地，共繪、共唱、共話兩岸情。

中新社報導，杭州富陽古稱富春，是元代大畫家黃公望作品「富春山居圖」的原創地和實景地。如今，這幅曠世名畫卻因「焚畫殉葬」而身首兩段，分隔於海峽兩岸，成為兩岸文化的鮮明標籤。

1999年，杭州富陽成功舉辦「海峽兩岸書畫家圓合『富春山居圖』暨富春江雅集」活動，開啟了二十年海峽兩岸基層交流的文化品牌活動，也激發起兩岸書畫藝術界人士共繪新「富春山居圖」的熱忱。活動當日，兩岸書畫家再聚富春江畔，現場創作了一幅八公尺長卷—「山居富春圖」，重現20年前富春江雅集的盛況。

據「山居富春圖」主創人員、杭州公望美術研究院執行院長金雪偉表示，該畫在尊重黃公望原畫、傳承其水墨文脈的同時，還描繪了新時代的富春山水，增添了包括剛剛開通的杭黃高鐵、春江兩岸打造的新景點等新元素。

「自1999年參加富春江雅集後，我就對富春山水產生了深厚情感。時隔二十年，再次與兩岸書畫家共畫富春山水，其中的情誼是一直都在的。」參與創作的藝術家之一、台灣著名書畫家羅永貴說，二十年間，他往返富陽、台灣之間十餘次，創作了大量以富春山居為主題的畫作，促進兩岸文化交流。

二十年、一幅畫，將富陽和台灣緊密地聯繫在一起。現場，台北愛樂婦女合唱團和富陽尚香女子合唱團的成員們還同台獻技，共唱富春。「為了此次相逢，我們從三月份就開始排練了，昨晚第一次與富陽尚香女子合唱團配合就非常默契，當時我就心生感動，藝術是沒有界限的。」台北愛樂婦女合唱團成員劉容燕說。

藝術家高鐵

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