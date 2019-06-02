「台灣有個口罩族」陸媒論為何台灣人超愛戴口罩

2019-06-02 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



許多台灣民眾習慣戴口罩，在任何場所，經常可以見到配戴口罩的民眾，口罩不僅能禦寒、防曬、隔絕過敏原或病菌，甚至不少人戴口罩卻是為了「遮素顏」或作為「時尚配件」。大陸官媒人民日報海外版近日特別刊文討論台灣的「口罩族」現象，分析「台灣人為什麼喜歡戴口罩？」

人民日報海外版5月31日發出一篇標題為「台灣有個『口罩族』」文章，內容指出，在大陸，如果街頭頻現口罩族，那多半是個霧霾天，或者風沙漫天柳絮飛舞，室內還戴著口罩的人更是稀少，大概不是感冒生病就是過敏。

這篇文的撰稿記者以第一人稱方式寫道，但他秋冬時節去台北，由於皮膚問題，成天戴著口罩遮護，卻不覺得突兀，因為放眼望去，大街小巷、辦公大樓、商店中的口罩族大有人在，「有人口罩一戴就是一整天，還包裹得嚴絲合縫。式樣從醫用口罩到時尚設計款各不相同，看去也不像全出於身體原因而戴」。

對於「台灣人為什麼喜歡戴口罩？口罩如何融入日常？」，文章指出，他的好友K是台灣大學英文系畢業的碩士，對於關於口罩的疑問絲毫不感到意外，「因為好多境外來的朋友都會問『台灣人為什麼成天戴著口罩，好奇怪』」，K列舉的理由包括「公共場所防病菌」、「出門沒化妝擋一下」、「早起臉很臭別看我」、「身體不舒服想戴」等。

文章分析，台灣人囤積口罩和日常使用的習慣，源自2003年SARS疫情，疫情爆發突然，台灣民眾爭相囤積口罩渡難關，不管走到哪裡都戴，口罩成為生活必需品。市面上出現搶購風潮，口罩一時間供不應求，人們對醫用、紗布、活性炭等口罩的認知度和依賴度也顯著提升。

文章說，經此一役，台灣民眾意識到口罩的重要性，來自學校和社會的衛生教育，都會強調有需要時就配戴口罩，來保護自己和關愛他人，一些家庭也會囤積口罩以備不時之需。隨著人們對口罩功能性認識的提升，日常配戴的社會風氣逐漸形成，口罩的樣貌也更多元。