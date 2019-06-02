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跳槽北京大學曾轟動學術圈 台籍教授霍德明不幸辭世

北京大學國家發展研究院台籍教授霍德明 1日晚不幸辭世

2019-06-02 20:29聯合報 記者林則宏╱即時報導

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曾任國立政治大學金融系主任的北京大學國家發展研究院教授霍德明，於6月1日晚間辭世，享壽64歲。微信2日已登出數篇悼念霍德明的文章，一名在大陸任教的台灣學者也證實此事。

霍德明祖籍陝西，1955年10月3日生於台北。1977年從台灣大學經濟學系畢業後，先後取得美國羅切斯特大學碩博士學位。霍德明曾任教於美國東北大學與加州大學經濟學系，之後回到台灣，在國立政治大學金融系任教，並曾擔任系主任。

霍德明早在1998年就開始到大陸的大學擔任客座教授與訪問學者。2005年2月，霍德明至北京大學中國經濟研究中心擔任訪問學者，為期一個月。在該中心時任主任林毅夫力邀下，霍德明隔年就舉家遷至北京，之後就一直在北京大學中國經濟研究中心，及其後改制而成的北京大學國家發展研究院任教至今。

早年接受福建海峽導報採訪時，霍德明在談到何以會棄台灣教職西進時表示，「到大陸這邊來工作，並非我原先計畫當中的，因為，這個年紀不太適合做這樣的決定。」

他提到，關鍵轉折是2005年2月林毅夫主動找他談話，他才開始思考要不要到大陸來，並最終作出到這個決定。

霍德明當時說，「我覺得這是一個隨興式或者說是即時的決定。當然，此前在這邊的教授體驗讓我回想很多事情。我當時想，在人生當中能夠親眼看到和參與中國現代史的改寫，這是一件非常有趣的事情；在台灣，我永遠是站在麻將桌外看別人摸牌。於是，就這麼決定來大陸了。」

霍德明與台大國企系教授巫和懋、台大經濟系教授朱家祥2006年時集體跳槽北大時，曾引發台灣學術界震撼，被視為是台灣高階人才西進的第一波。霍德明與巫和懋、朱家祥更曾被譽為北大國發院的「台灣三傑」。

霍德明到了北京後仍不時針砭台灣時事。2013年他在接受台灣媒體訪問時曾憂心地表示，台灣的情況就像現在的日本，隨著人口老化，整個社會從上到下，感覺上都「沒勁」。

對於蔡英文總統上任後所提出的新南向政策，他也直言，完全是個口號，「客觀來說，這是死路一條，註定要失敗的」。

但或許是健康因素，曾在兩岸媒體上十分活躍的霍德明，近年來已不見他公開受訪的訊息。

2006年就到北京大學任教的台籍學者霍德明，傳出不幸於1日晚間辭世的消息。 圖／...
2006年就到北京大學任教的台籍學者霍德明，傳出不幸於1日晚間辭世的消息。 圖／取自北京大學國家發展研究院官網
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北京大學台大
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