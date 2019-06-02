香港鄉議局主席 劉業強無競爭連任

2019-06-02 16:06 世界日報 香港新聞組／香港2日電



劉業強連任鄉議局主席，力撐明日大嶼。 香港中國通訊社 分享 facebook

新界鄉議局昨日舉行第35屆正副主席換屆選舉，現屆主席劉業強在無競爭下成功連任；今次選舉亦改選兩名副主席，林偉強成功連任，莫錦貴亦當選，接替退任副主席的張學明。新一屆任期為四年，由即日起至2023年5月30日。大公報報導，劉業強表示，現時新界乃至香港正值多事動盪之秋，鄉議局內部必須和諧團結，方能凝聚力量，秉承愛國、愛港、愛鄉的傳統，顧全大體，心懷大義，去抵禦各種衝擊。

昨日有131人投票換屆選舉，兩個副主席職位競爭較激烈，投票歷時近一小時。大埔區有三人爭奪，分別為西貢北的李耀斌、大埔林奕權以及沙田莫錦貴，最終莫錦貴奪58票，險勝57票的林奕權，李耀斌則取得21票。南約區則有兩人爭奪，分別是競逐連任的林偉強及梅窩鄉委會主席黃文漢，最終林偉強以77票勝出，黃文漢獲60票。

劉業強當選後表示，選舉後鄉議局會一團和氣為鄉民服務，並承諾盡心盡力為新界人服務，又指香港和新界正值多事之秋，會團結努力，為香港和國家做更多事。

據報導，在未來四年的任期，他說要面對丁權案等挑戰，現時該案有覆核上訴人申請法援，故法律程序延遲42天，而鄉議局已在上月28日提交上訴，他有信心將會勝訴。不過，他認為城鄉誤解仍然存在，希望多解說，令社會更加和諧。劉業強又說，政府未來有不少發展項目，都涉及新界地區，例如在大嶼山附近水域填海以及發展鄰近邊界的土地等，鄉議局都會全力支持。

新上任副主席的莫錦貴則表示，沒想過競爭如此激烈，但「大家係自己人，都係幫新界人做事」，未來他會為新界人發聲。