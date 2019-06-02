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豬瘟又逢過節 香港肉檔：政府不聞不問

2019-06-02 16:00世界日報 香港新聞組／香港2日電

香港豬瘟損失慘，肉販冀政府賠償。 法新社
香港豬瘟損失慘，肉販冀政府賠償。 法新社
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香港短短一個月時間內爆出兩次非洲豬瘟，上次適逢母親節，這次則遇上端午節。有市民想買新鮮豬肉包粽但撲空，亦有賣鮮肉粽的店鋪見近期豬肉供應不穩，在宣布第二次發現豬瘟的前晚便提早截單。不過，豬肉檔就叫苦連天，有街市肉檔負責人批評政府把關不力。

大公報報導，九龍城街市不少豬肉檔關門時間由晚上7時提早至中午12時，賣完存貨就走。其中一檔負責人鄭女士表示，即使荃灣屠房仍運作，每日只有約400隻豬，但全港幾百檔肉檔「分不到我」，「都已經第二次，政府只賠給豬農，對肉檔不聞不問。」凍肉舖則有受惠，雖然批發商加價5%，但多了餐廳需轉訂凍肉，訂單已經上升逾一成。

病豬存欄6日 被斥難以置信

此外對於這次病豬已存欄6日，漁農界議員稱守則規定只可留3日，批評食物環境衛生署監管不力，要求日日清；明報報導，有獸醫學者更形容難以置信，稱增加病毒傳播風險，建議屠房日日清，並研究邊境驗病毒可能。城大動物醫學院專業教育及發展總監王啟熙亦說，基於疾病控制和動物福利，豬應在抵達屠房當日屠宰。

據報導，食物及衛生局長陳肇始昨午與鮮肉業界會面後，被問病豬存欄6日有否違反規定，她無具體回應，只重申業界認同盡量縮短豬逗留屠房時間，目標是日日清。與會的鮮肉大聯盟副主席關國華則認為不可能，但已通知業界因應需求入口豬，並期望業界於36小時內完成屠宰，他指今次病豬是可做燒臘的中豬，估計入貨多於每日需求，故停留多日。與會代表鮮肉大聯盟理事凌偉業稱，盡量縮短豬的逗留時間，現需時溝通，目標逗留時間少於4日。

香港非洲豬瘟
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