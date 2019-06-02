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互聯網時代童年瘋網遊追星 藍皮書警告：恐暴露隱私

2019-06-02 15:22世界日報 中國新聞組／北京2日電

網路遊戲滲透到未成年人世界，卻也加大了隱私訊息洩漏風險。圖為2018年王者榮耀舉...
網路遊戲滲透到未成年人世界，卻也加大了隱私訊息洩漏風險。圖為2018年王者榮耀舉辦的冠軍杯國際邀請賽總決賽。 圖／取自中新網
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六一兒童節剛過，昔日一批過節的主人公已經變成了「00後」、「10後」。與「80後」、「90」後不同，生長於網路時代的他們，將網路遊戲當做「促進溝通」、「增進友誼」等社交方式，卻也加大了隱私信息洩漏風險。

中新網報導，中國社會科學院新聞與傳播研究所等機構日前發布《青少年藍皮書：中國未成年人互聯網運用報告(2019)》，調查發現在中小學生中，人氣最高的網路遊戲是《絕地求生》、《王者榮耀》、《我的世界》、《第五人格》和《跳一跳》。

調查報告顯示，30.2%認為打網遊能「提高遊戲技術」，25%認為能「促進溝通」、「增進友誼」；但網路遊戲盛行的背後，也存在著信息安全隱患，調查顯示，79%受訪者偶爾會在玩遊戲時加陌生人為好友，只有少部分的人不加陌生人為好友。

《藍皮書》認為，隨著短視頻在未成年群體中的普及，經常有未成年人通過快手、抖音、火山小視頻等視頻網站，上傳記錄自身日常生活的圖片與視頻，洩漏了大量關於個人外表、年齡、性別、地址、活動區域等信息，從而也將自身暴露在多重危險之中。

《藍皮書》分析稱，對於未成年人來說，在社會化媒體平台發布照片、上傳視頻、網路搜索以及瀏覽商品等行為，會產生包括未成年人身分信息、位置信息、個人偏好等數據，而這些數據則會進一步進入處理個人信息的產業之中，極有可能產生未成年人隱私數據的濫用。

網路時代，未成年人為偶像癡狂的案例比比皆是，偏激、極端的案例也時有發生。

中國未成年人研究中心曾對6000多名中小學生的偶像崇拜進行問卷調查，結果顯示68.4%的中小學生最崇拜的偶像是明星。

《藍皮書》稱，鹿生日的微博留言打破紀錄，粉絲環球馬拉松；米蘭時裝周，王俊凱的粉絲包下了米蘭馬爾彭薩國際機場的60塊LED電子屏，以及18米長的米蘭環城電車等粉絲組織強勢應援活動……都體現了未成年人粉絲強大組織能力和消費能力。

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