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《觀察站》官媒天天批美 嚴控網路言論

2019-06-02 14:04世界日報 記者賴錦宏／報導

美中貿易戰火不斷。 圖／Ingimage
美中貿易戰火不斷。 圖／Ingimage
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自中美第11次貿易磋商破裂，中共中央機關報「人民日報」天天一篇評論，包括中國外交部、商務部、人民銀行等部門都加入這波輿論戰，中美之間風聲鶴唳，對峙情況升高。

中國媒體先是指責美方出爾反爾，在談判中不守信用，然後說是美國漫天要價，要了較原先協議五、六倍高的價錢是典型政治勒索；另一個論點是，美國企圖扼制中國的發展，不准中國「2025中國製造」，藉貿易戰來打擊中國，而且要做好「艱苦奮鬥的長期準備」。

這些評論主要只有兩點：一、美國壞事做盡、欺侮還處於發展中國家的中國；二、中國經濟發展依然很好，穩中有進，有很多辦法可以反制美國的壓迫。央視新聞頻道花了很大篇幅評論美國的單邊貿易主義不得人心，必將失敗。

這固然是對內的心理建設，同時也是對外的宣傳防禦。但很難說得清楚，既然中美之間的貿易戰，最多只會讓中國經濟成長減少一個百分點，卻需要傾全力在媒體上抨擊美國。一方面說，中國經濟很好，各種指數都正常；一方面卻安排人民銀行黨委書記郭樹清、商務部副部長王受文上央視，用四分半鐘說明中國的匯率穩定、利率正常，且外國投資還不斷增長。

網友的評論兩極。有人認為，官員愈是說匯率穩定、金融穩定，其實愈是害怕金融和經濟遇到危機。

還有網友認為，中國特殊的政治體制，和中國民眾是從來不怕危機的，可以忍受別的國家和別的民族所不能容忍的困難，面對各種挑戰。

微博、微信，對中美關係的帖子審查也特別嚴格和謹慎，除了正面頌揚政府的評論外，負面評論都被快速刪去。

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