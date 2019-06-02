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海南高院副院長被查 家產200億人幣

2019-06-02 09:57聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共海南省高級人民法院副院長張家慧和其丈夫劉遠生日前被民眾舉報有高達200億人民幣的家庭資產，昨日海南政法委通報稱，張家慧涉嫌嚴重違紀違法，已接受紀委調查。劉遠生則涉嫌違法犯罪接受公安機關偵查。有網友形容其資產規模：「相當於每天中一個500萬的彩票，連續中11年。」

香港星島日報報導，今年4月，重慶萬州區的一宗敲詐勒索案引起關注，一名工程方負責人因劉遠生拖欠工程款，將手機中海南高院副院長張家慧用萬元現金打麻將的視頻作為威脅，被劉遠生報警指控「敲詐勒索」。

案件引發民間關注。上月中旬，海南省委政法委牽頭，成立聯合調查組展開調查。昨日，海南政法委通告，夫妻兩人涉嫌嚴重違紀違法已經被調查。

現年54歲的的張家慧是重慶萬州人，法學博士。劉遠生亦是北京大學法學博士，因早年下海成為律師，之後成為多家企業的董事長或總經理。現任第七屆海南省政協常委、第七屆民盟海南省委副主委。

媒體從上月開始陸續曝光張和劉的商業帝國，夫妻雙方的親友擔任相關公司投資人、高管，關聯公司至少35家。有知情人士稱，劉遠生在和他交往的幾年裡多次表示自己實力強大，資產不下300億人幣。媒體報導稱，兩人深厚的政商背景讓家族企業以極低的價格購買土地，興修商品房、高爾夫球場等，賺的盆滿缽滿。

海南省高級人民法院副院長張家慧。香港星島日報
海南省高級人民法院副院長張家慧。香港星島日報
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