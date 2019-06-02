畢業前後差異大到像整形？「照騙」實錄微博瘋傳

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2019-06-02 08:33香港01 記者謝茜嘉／報導

最近微博有一熱門標籤「學信網照片對比」成為熱搜榜頭10名，原來有一班大學生分享自...
最近微博有一熱門標籤「學信網照片對比」成為熱搜榜頭10名，原來有一班大學生分享自己畢業前後的學生照，不少人表示現時樣子已不復再。（微博圖片/香港01製圖）
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學生變成社會新鮮人，造型打扮難免有所改變，近日微博標籤「#學信網照片對比」成為熱搜榜前茅，原來不少大學生分享自己畢業前後的學生照，不少人表示青澀樣子已不復再，又笑言當時連櫈都未坐暖就被拍下，那些年的照片實在「不見得人」，感嘆：「天啊！這個真的是我嗎？」網民見到這些畢業生樣子突變，紛紛爆笑稱：「真的是同一個人嗎？」

在微博熱搜標籤「#學信網照片對比」，就可以看到對比照，而「學信網」全名是中國高等教育學生信息網，專門收集及儲存所有學生的學歷、畢業生就業、以及助學貸款等資料。不少大學生在學信網儲存上大學前後的學生相，更於微博分享自己當年的「醜照」，吸引大批網民討論。

不少人指看到自己當年的模樣感到非常尷尬，又指與現在的外型比較已有不同改變。有人表示學校當時以秒拍方式極速替學生拍照，「剛坐下就拍完了，樣子醜得很」、「學校拍的照片都奇奇怪怪的」、「我沒眼看了」。

網民更指明明學校有收取修圖費用，但出來的效果仍然難看，「給了15元，但還是這個怪樣」、「我們當天完全不知要拍照，別說化妝了，連頭也還未洗就拍了」。

有人更感嘆樣貌經歲月蹉跎後，從前高中的青澀感已消失，現在已懂得化妝及打扮，外型自然成熟了不少。畢業生指出來社會工作後，就開始想念當學生的歲月，「還是高中歲月最好了」。

（微博圖片/香港01製圖）
（微博圖片/香港01製圖）
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文章授權轉載自《香港01》

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