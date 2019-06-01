模仿蜘蛛網 陸研發出壓扁10萬次不變形的超彈硬碳材料

2019-06-01 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



「壓扁10萬次不變形」、「每秒彈速達0.86米」，且製作簡單成本低廉，中國科學技術大學今日發表新材料「硬碳氣凝膠」，同時發表在國際材料學領域學術期刊《先進材料》。

科技日報報導，氣凝膠因其半透明的色彩和超輕重量，也被稱為「固態煙」或「凍住的煙」。貌似弱不禁風，其實非常堅固耐用。

它可以承受相當於自身質量幾千倍的壓力，在溫度達到1200攝氏度時才會熔化。此外，它的導熱性和折射率也很低，絕緣能力比最好的玻璃纖維還要強39倍。由於具備這些特性，氣凝膠便成為航天探測中不可替代的材料，俄羅斯和平號空間站和美國火星探路者探測器都用它來進行熱絕緣。

新華社報導，中科大找到的氣凝膠新材料，跟鉛筆芯的主要成分石墨一樣，也是碳材料，只不過，根據碳原子排列方式的不同，相比石墨碳和軟碳的彈性高、易變形，但強度低；硬碳的結構穩定，但性脆易碎。

為了突破要硬碳既能保持硬度，又能變得更有彈性，中科大教授俞書宏的研究團隊，借鏡蜘蛛網的啟發，找出蜘蛛網啟發，構築納米纖維網路結構，研發出具有奈米纖維網路結構的新型硬碳材料，具有超彈性、抗疲勞以及穩定性好等優點。

俞書宏指出，新型硬碳材料的內部結構是線與線之間交叉焊接，整體類似於一個毛線團，而這種結構設計賦予了材料新的性能。

研究還探索了這種硬碳氣凝膠在彈性導體方面的應用，實現發現，在50%的應變下多次壓縮循環後，電阻幾乎不變，展示出穩定的機械-電學性能，同時可以在苛刻的條件下（例如在液氮中）保持超彈性及電阻穩定性。