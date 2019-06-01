12天修完1學期課程…南韓速成博士班 中國人搶鍍金

2019-06-01 13:13 世界日報 記者 世界日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



「赴韓讀博」成了中國人拿博士學位的鍍金捷徑。中國經濟網報導，南韓圓光大學被查出招徠中國留學生讀博後，安排在12天內修完一個學期的課程，博士課程為期三年，但可利用寒暑假，短期內可速成博士。

今日頭條報導，南韓私立大學正面臨生源不斷減少、校務資金短缺的經營窘境，因此使出渾身解數想要吸引中國學生來就讀博士，甚至發展出「買博士」的地步。

AI財經社報導，赴韓讀博士，連沒有韓語基礎也可以，也不需要提交韓語或英語能力證明，校方保證所有課程、論文指導、論文審查都以中文進行。

仲介表明，課程只針對中國留學生，學校官網上並沒有關於此課程的介紹，同時，授課教授均為能說中韓雙語的中國人。

仲介還保證，南韓大學可以利用寒暑假授課，只要確定要去，仲介可以跟學校安排名額，「99%保證入學」。

中國人赴韓速讀博士因此發展出一個完整的產業鏈，三年全程只要花費人民幣20萬（約2.9萬美元），就能買到博士學位。

中新網細算這筆帳，其中，留韓12天可修完一學期博士課程，3年費用僅需人民幣17萬元學費，加上均價人民幣1.8萬元的仲介費，也就是說，拿到博士學位的學雜費在人民幣20萬元左右。

據南韓教育部統計， 2018年到南韓攻讀博士學位的中國留學生共計3636人，相比2013年的1906人幾乎翻了一倍，而且這些人中的大多數，是持碩士文憑的中國大學教師。

消息曝光後引發學術界熱議，赴韓拿速成博士付出低成本就能拿到留學、海歸、且全日制博士學歷身分，讓寒窗苦讀的學子感到不公平。