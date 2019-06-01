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被舉報資產超過200億 海南高院女副院長落馬

2019-06-01 13:15世界日報 中國新聞組／北京1日電

被舉報「家族資產超200億（人民幣，下同，約29億美元）」僅20餘天後，海南高院副院長張家慧落馬。海南省委政法委聯合調查組昨天通報稱，海南省高級人民法院副院長張家慧涉嫌嚴重違紀違法接受省紀委監委審查調查，其夫海南迪納斯投資有限公司實際控制人劉遠生，涉嫌違法犯罪接受公安機關偵查。

現年54歲的張家慧是重慶萬州人，法學博士。丈夫劉遠生同為法學博士，曾在四川和海南當過法官，是民盟海南省委副主委、海南省政協常委，擔任多家企業的總經理或董事長。

香港01報導，重慶萬州區法院4月30日開庭審理了一宗敲詐勒索案。被告人易真武被指控以工程款未結算清為由，用張家慧打麻將的影片及夫妻倆的私人言論作為要挾，敲詐張家慧夫婦200萬元。這些影片顯示，打麻將的輸贏最大的兩、三筆都在1.92萬元。張家慧的姪兒劉磊夫婦都有參加賭博

據報導，劉遠生答應支付200萬元了事，並3次轉帳50萬給易真武。去年5月30日劉遠生在轉給易真武50萬元後，立刻以「遭遇敲詐勒索」報案。6月14日，易真武被抓。今年4月30日，此案在重慶市萬州區法院開庭審理。易真武稱他給劉遠生的妻子郵寄影片材料等並非敲詐，而是想藉此討回尚未結清的工程款。

案情曝光後在網路掀起熱議，張家慧夫婦背後龐大的商業帝國被起底。據看看新聞網報導，劉遠生旗下以及關聯公司初步統計至少36家。註冊地域分布於海南、重慶、四川、北京、香港等地。據估算張家慧夫婦持有的企業總資產保守估計至少200億元。

另據界面新聞報導，張家慧在海南省法院系統的老同事及其夫劉遠生下海後的商業夥伴表示，劉遠生在法院工作時就已涉足商業活動。他於1990年代中期下海，之後涉足房地產開發，並在此後的十幾年間以海南島為依托，構築了包括重慶、四川等內地省份在內的地產業務。

報導稱，但在劉遠生的商業擴張的過程中，爭議和訴訟從未停止過。一位與劉遠生有過商業合作的人士說：「充當司法掮客的事他幹過幾次我不知道，但他說過，90年代他在重慶開過歌舞廳。

海南高院副院長張家慧。（取材自海南高院）
海南高院副院長張家慧。（取材自海南高院）
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