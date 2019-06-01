打卡新點！中環40年舊樓 巨型壁畫美化

2019-06-01 12:33 世界日報 香港新聞組╱香港1日電



不少舊樓後巷給人感覺昏暗骯髒，市區重建局去年選了40年樓齡的中環鴻德大廈，作為首個「地區營造」的合作大廈夥伴，4月起委託日本藝術家美化大廈其中一幅外牆，畫上以香港為主題、融合當地傳統及西方現代元素的巨型壁畫，相信可吸引市民「打卡」休閒。

明報報導，市建局去年以「地區營造」概念，美化中環中心社區空間「H6 CONET」附近街道，並與毗鄰的鴻德大廈合作，美化大廈面向興隆街的外牆。去年12月市建局招標邀請藝術家提交計畫書，最後由居港日本藝術家Takamitsu Takagaito投得，今年4月起在外牆上繪畫巨型壁畫，於上月完成。

據報導，壁畫繪畫出一位戴着洋紫荊花頭飾的女士，伸手望向遠方，象徵香港是開放、擁抱多元文化的城市，背後畫上多項香港元素，包括街市的紅色膠燈、鐵閘、霓虹燈、摩天大廈等，寓意香港中西合璧，融合傳統與西方現代元素。壁畫亦畫上灣仔歷史建築「和昌大押」招牌形狀，以及模仿老招牌設計，呈現鴻德大廈的立體名字等。

報導指，Takamitsu Takagaito表示，希望透過壁畫表達他眼中的香港，並呈現本港中西文化交匯的特色，而且本港有「石屎森林」之稱，因此亦畫上許多高樓大廈。他稱，除了面對炎熱、下雨的天氣外，最大挑戰是首次繪畫立體名字，認為是新嘗試。

據報導，鴻德大廈業主立案法團委員方秀心表示，以往大廈後巷骯髒濕滑。現在美化外牆後，後巷變得更衛生及具美感，希望吸引到途經市民觀看。法團祕書姜瑞英說，以往大廈外牆被畫上不同塗鴉，甚至有人將菸蒂塞入牆身，因此很高興外牆變為壁畫，希望能勾起街坊以往在中環生活的回憶。

40年的鴻德大廈外牆經美化後，從以往的昏暗骯髒變成亮眼的壁畫風貌，可望成港人新的打卡地點。（取材自市建局） 分享 facebook