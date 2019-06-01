親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

普悠瑪翻覆 台鐵向日方究責賠償被反咬「保養不良」

打卡新點！中環40年舊樓 巨型壁畫美化

2019-06-01 12:33世界日報 香港新聞組╱香港1日電

不少舊樓後巷給人感覺昏暗骯髒，市區重建局去年選了40年樓齡的中環鴻德大廈，作為首個「地區營造」的合作大廈夥伴，4月起委託日本藝術家美化大廈其中一幅外牆，畫上以香港為主題、融合當地傳統及西方現代元素的巨型壁畫，相信可吸引市民「打卡」休閒。

明報報導，市建局去年以「地區營造」概念，美化中環中心社區空間「H6 CONET」附近街道，並與毗鄰的鴻德大廈合作，美化大廈面向興隆街的外牆。去年12月市建局招標邀請藝術家提交計畫書，最後由居港日本藝術家Takamitsu Takagaito投得，今年4月起在外牆上繪畫巨型壁畫，於上月完成。

據報導，壁畫繪畫出一位戴着洋紫荊花頭飾的女士，伸手望向遠方，象徵香港是開放、擁抱多元文化的城市，背後畫上多項香港元素，包括街市的紅色膠燈、鐵閘、霓虹燈、摩天大廈等，寓意香港中西合璧，融合傳統與西方現代元素。壁畫亦畫上灣仔歷史建築「和昌大押」招牌形狀，以及模仿老招牌設計，呈現鴻德大廈的立體名字等。

報導指，Takamitsu Takagaito表示，希望透過壁畫表達他眼中的香港，並呈現本港中西文化交匯的特色，而且本港有「石屎森林」之稱，因此亦畫上許多高樓大廈。他稱，除了面對炎熱、下雨的天氣外，最大挑戰是首次繪畫立體名字，認為是新嘗試。

據報導，鴻德大廈業主立案法團委員方秀心表示，以往大廈後巷骯髒濕滑。現在美化外牆後，後巷變得更衛生及具美感，希望吸引到途經市民觀看。法團祕書姜瑞英說，以往大廈外牆被畫上不同塗鴉，甚至有人將菸蒂塞入牆身，因此很高興外牆變為壁畫，希望能勾起街坊以往在中環生活的回憶。

40年的鴻德大廈外牆經美化後，從以往的昏暗骯髒變成亮眼的壁畫風貌，可望成港人新的...
40年的鴻德大廈外牆經美化後，從以往的昏暗骯髒變成亮眼的壁畫風貌，可望成港人新的打卡地點。（取材自市建局）
分享

40年的鴻德大廈外牆經美化後，從以往的昏暗骯髒變成亮眼的壁畫風貌，可望成港人新的...
40年的鴻德大廈外牆經美化後，從以往的昏暗骯髒變成亮眼的壁畫風貌，可望成港人新的打卡地點。（取材自市建局）
分享

香港壁畫藝術家
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

香江風情／香港競爭力 要費點力氣

2019-06-01 00:14

被舉報資產超過200億 海南高院女副院長落馬

2019-06-01 13:15

12天修完1學期課程…南韓速成博士班 中國人搶鍍金

2019-06-01 13:13

北京首條單車專用道 試行

2019-05-31 23:56

指甲有黑線勿輕忽！ 53歲婦人罹癌截指保命

2019-05-31 20:32

廣州興建１千套「人才公寓」吸引港澳台青年

2019-05-31 19:38

港深邊界「隨意門」 村民非法進出

2019-05-31 18:19

「石油大王」家族爭產 兄長清盤次子促還股

2019-05-31 18:18

兩岸族韻喜福彙暨梁祝•愛之交響音樂會 台東登場

2019-05-31 18:01

「美國陷阱」作者：美國利用「法律」為經濟戰武器

2019-05-31 17:20

台旅會參加南京旅展 推2019小鎮漫遊年

2019-05-31 17:10

影／陸攤商買房 15萬人民幣全用硬幣...職員數到手軟

2019-05-31 16:30

車系最便宜中國製特斯拉今首賣 第一輛3分鐘就成交

2019-05-31 12:40

男子不願離婚 小三下藥索命

2019-05-31 12:35

浙江網紅教師割喉案 兇手判死

2019-05-31 12:35

韓國十二天速成博士 中國人趨之若鶩

2019-05-31 09:55

深圳飛國際 增50城20航線

2019-05-31 02:05

湖北嘉魚長江公路大橋主橋順利合龍

2019-05-31 02:05

世界山區第一高塔 懸索橋成功合龍

2019-05-31 02:05

提升農民科學素質 中國動起來

2019-05-31 02:04

鐵海聯運班列 突破1000班

2019-05-31 02:04

滬機場旅客運量 近五年首見下滑

2019-05-31 01:48

福州漁博會 世界最大魚丸亮相

2019-05-30 23:59

各國都不要的小龍蝦 全部送進中國人嘴裡

2019-05-30 21:36

腳踩熊貓盃引眾怒 韓國隊的冠軍盃被大陸收回了

2019-05-30 17:17

一箭雙鵰 江西話劇唱脫貧打宗教

2019-05-30 17:07

價值2000多萬人民幣 權健雙面佛被拆

2019-05-30 16:02

家搜出人民幣1.2億現金 河北「億元水官」涉7罪受審

2019-05-30 15:55

伊朗油輪停靠香港？ 美警告將制裁

2019-05-30 15:50

全球競爭力排第2 港府：鞏固競爭優勢

2019-05-30 15:49

遭狂迷騷擾威脅 藝人張文慈報警

2019-05-30 14:30

港航飛東京航線4天脫落17零件 乘客失信心

2019-05-30 14:29

台商助大白兔跨界賣奶茶 裡面真有冰淇淋

2019-05-30 14:29

南韓球員奪冠後囂張腳踩「熊貓杯」中國足協譴責

2019-05-30 12:44

中共嚴控宗教再出手 小學課本「上帝」變成「老天爺」

2019-05-30 12:11

中國造全球最大靜音科考船 20公尺外魚群感覺不到

2019-05-30 10:52

四川推10條非遺之旅

2019-05-30 04:22

90後台灣青年 廈門開螃蟹館

2019-05-30 04:21

投資1280億 新華穗港城動工

2019-05-30 04:17
看更多

熱門文章

指甲有黑線勿輕忽！ 53歲婦人罹癌截指保命

2019-05-31 20:32

陸首艘國產航母完成最終海試 首試艦載機起降7月服役

2019-05-31 15:44

反制美國？陸商務部將建立不可靠實體清單制度

2019-05-31 18:47

大陸首艘國產航母 第6次海試

2019-06-01 00:09

「美國陷阱」作者：美國利用「法律」為經濟戰武器

2019-05-31 17:20

影／陸攤商買房 15萬人民幣全用硬幣...職員數到手軟

2019-05-31 16:30

從搬出中國到滾出中國　聯想改名聯想中國求洗白　

2019-06-01 12:44

前人行行長：G20川習會 貿易談判難有進展

2019-06-01 01:22

陸製特斯拉預售 人氣強強滾

2019-06-01 01:24

解放軍明日南海軍演 鄰近海南島東南部海域

2019-06-01 09:46

陸國防部周波： 中美在南海不會一錘定音的決戰

2019-06-01 12:05

陸商務部預告 7月前將推新一版負面清單

2019-06-01 11:13

晶片人才缺口30萬 八成畢業生卻轉行

2019-06-01 01:22

美專家：中國國進民退現況 比預想還嚴重

2019-05-31 17:42

廣州興建１千套「人才公寓」吸引港澳台青年

2019-05-31 19:38

挺修例 藝人政委陳小春：犯法要繩之以法

2019-05-31 18:16

港深邊界「隨意門」 村民非法進出

2019-05-31 18:19

排放新規提前上路 車市大亂

2019-06-01 01:24

魏鳳和會晤美防長： 反對美涉台「損害一中原則言行」

2019-06-01 10:13

香江風情／香港競爭力 要費點力氣

2019-06-01 00:14

「石油大王」家族爭產 兄長清盤次子促還股

2019-05-31 18:18

反修例 英加外長聯合聲明：損害自由權利

2019-05-31 18:15

香格里拉論壇登場╱中提高規格參與 與美交手受矚

2019-05-31 18:08

聯想旗下正奇金融 上市喊卡

2019-06-01 01:24

前人行行長：川習6月日本G20峰會見面

2019-05-31 14:38

中汽協建議延後實施

2019-06-01 01:24

美印太報告:尋求與台灣的強力夥伴關係

2019-06-01 12:48

美關稅制裁 王受文：對外貿易、外資投資影響可控

2019-06-01 11:13

紅通犯肖建明 主動返中投案

2019-05-31 18:11

北京首條單車專用道 試行

2019-05-31 23:56

外媒問六四 中國軍方：當年非「鎮壓」

2019-05-31 18:09

兩岸族韻喜福彙暨梁祝•愛之交響音樂會 台東登場

2019-05-31 18:01

大陸製造業PMI再度萎縮

2019-06-01 01:22

網上理財被騙 　靠P圖成功退回

2019-06-01 13:37

台旅會參加南京旅展 推2019小鎮漫遊年

2019-05-31 17:10

不知六四 王超華：外界將認為中國人只關心錢

2019-05-31 14:22

豐水期電便宜 比特幣礦場候鳥重返大渡河

2019-05-31 17:43

中國晶片人才缺30萬 八成畢業生卻轉行

2019-06-01 12:08

台協會長／蘇州謝清福 帶頭「走進市場」

2019-06-01 01:22

港府終極修訂逃犯條例 「回港服刑」未來焦點

2019-05-31 18:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top