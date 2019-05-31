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指甲有黑線勿輕忽！ 53歲婦人罹癌截指保命

2019-05-31 20:32聯合新聞網 綜合報導

右手大拇指指甲出現淡淡黑色直線，是為「縱向黑甲症」。 圖／聯合報系資料照
右手大拇指指甲出現淡淡黑色直線，是為「縱向黑甲症」。 圖／聯合報系資料照
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中國大陸黑龍江省一名婦人，因罹患黑甲症（甲母痣），指甲出線一條黑線，置之不理六年後，發現指面出現裂痕，等到指甲完全掉落、潰瘍才上大醫院求救，此時黑甲症惡化成黑色素細胞癌，只能「截指」治療保命。

綜合陸媒報導，53歲的馮姓婦人以務農維生，最初發現指甲間出現一條黑線，由於手指沒有出現異常，當時婦人不以為意。直到2018年5月，婦人指面的「黑線」出現裂痕，開始到當地診所診療，但僅以塗抹外敷藥醫治，直到甲面整個脫落，她才轉至哈爾濱醫科大學醫治，此時黑甲症已經惡化成黑色素細胞癌。

哈爾濱醫科大學附屬第四醫院皮膚科主任尤艷表示，檢查後發現，馮姓婦人的右手拇指指甲掉落、潰瘍，指甲根部的皮膚末端與手指末端出現了黑色的色素沉著，病況嚴重，她只能建議以「截指」治療。

尤艷說，黑甲症最常見的症狀就是指甲黑線，由於平時不疼不癢，很容易被人們忽視，但極容易癌變為黑色素細胞癌。她解釋，馮姓婦人在發覺指甲沿著黑線開裂、兩端出現色素沉澱，即為黑甲症惡化的最初病症。目前馮姓婦人及時切除右手拇指，病情已獲得控制。

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黑色素細胞癌

為一種可致命的皮膚癌，雖發病率低，但死亡率較高，一旦惡性黑色素瘤出現轉移症狀，患者的生存期只有2至3年，而且針對性的治療藥物很少，因此惡性黑色素瘤有「腫瘤王」的別稱。

癌症
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