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兩岸族韻喜福彙暨梁祝•愛之交響音樂會 台東登場

2019-05-31 18:01聯合報 記者劉秀珍╱即時報導

第八屆兩岸族韻喜福彙暨梁祝•愛之交響音樂會，日前在台東縣藝文中心隆重舉行。這次音樂會是2019年台東縣藝術節的開幕演出，也是台東縣藝文中心改造升級以來的首場演出。

演出由北京市台灣同胞聯誼會主辦，台東縣長饒慶鈴全程觀賞演出，千餘名當地民眾冒雨到現場，共享文化盛宴。

兩岸族韻喜福彙是北京市台聯文化推動兩岸交流的品牌專案，音樂會著力打造「古今結合、中西合璧、雅俗共賞、兩岸共同唱響愛的交響」盛筵，希望通過音樂會，增進兩岸同胞對中國文化藝術的認知和共識，讓音樂成為兩岸同胞抒發情感、溝通心靈的紐帶。

音樂會至今已在台中、台南、花蓮、新竹、台北、新北、南投等多個縣市辦過，受眾達3萬餘人次，更透過網路直播得200餘萬次點擊量。

饒慶鈴表示，感謝北京市台聯將如此精彩高水準的交響音樂帶到台東，讓台東鄉親充分享受到音樂藝術的魅力，更深刻領受兩岸一家親的溫暖。台東縣擁有美麗的自然風景，近年來著力推動文化藝術發展，衷心期待與北京市台聯進一步合作，將更多中華傳統文化藝術帶到台東，共同傳承中華文化，讓兩岸同胞手牽得更緊，心貼得更近。

音樂會淒美婉轉的二胡協奏曲《梁祝》，古韻悠揚的古箏協奏曲《滿江紅》，廣袤深邃的大提琴協奏曲《鴻雁》，以及歡快熱鬧的嗩呐協奏曲《百鳥朝鳳》，熱情洋溢的《喜訊到邊寨》，俏皮可愛的《龍船調》等曲目，帶領觀眾穿越時間與空間，充分感受中華傳統文化的精深與流長，引起台東鄉親強烈共鳴，掌聲經久不息。

北京市台聯日前在台東舉辦「兩岸族韻喜福彙」，也讓台東鄉親一起聆賞了精彩響曲。這是...
北京市台聯日前在台東舉辦「兩岸族韻喜福彙」，也讓台東鄉親一起聆賞了精彩響曲。這是北京市台聯推動兩岸交化交流的品牌專案。北京市台聯╱提供
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