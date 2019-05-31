台旅會參加南京旅展 推2019小鎮漫遊年

2019-05-31 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



「2019南京國際度假休閒及房車展覽會」31日登場，台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）為加強推廣台灣「2019小鎮漫遊年」主題旅遊，特別邀請旅遊業者組團前往南京參展，主題館並以瑞芳小鎮的九份山城設計造景，將小鎮悠閒精緻的旅遊形象傳遞給華東地區的旅客，爭取即將到來的暑假旅遊市場。

今年是台灣的「小鎮漫遊年」，台旅會已在台灣眾多小鎮中精選出40個「經典、客庄及慢城小鎮」，入選的各小鎮擁有最美麗、最樸實的風情，而且各具不同特色。

台旅會上海辦事處主任蘇宇宏指出，大陸的青年學生與親子客群是暑期二大客源目標市場，而台灣的小鎮旅遊體驗豐富，親山玩水的路線都能安排，特別適合這二類人群旅行。

此外，夏季有許多大型活動陸續展開，例如「澎湖國際海上花火節」、「福隆國際沙雕藝術季」、「寶島仲夏節」及「國際熱氣球嘉年華」等，歡迎大陸旅客前往探索，一起感受台灣各地美妙的景色與濃厚的人情味。

此次旅遊推廣代表團包括台旅會、華信航空、立榮航空、台灣民宿協會、南投縣民宿觀光協會、南投縣清境觀光協會、馬祖觀光特色產品發展協會、花蓮理想大地度假飯店、麗軒國際飯店、佳瑛旅行社、小林煎餅、昇恆昌免稅店及海峽號等單位，陣容堅強。