影／陸攤商買房 15萬人民幣全用硬幣...職員數到手軟

2019-05-31 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



中國大陸社群媒體近日流傳一段20多名房地產公司員工蹲在地上數硬幣的影像，引發民眾的熱議。根據記者了解，這些零錢硬幣全是一位攤商買房的頭期款。儘管房產業者動員人手，仍花了約5小時才清點完畢。

《北京青年報》報導，這段影像攝於山東省濟南市的一處建案接待中心，一名男子29日帶著人民幣15萬多元左右的硬幣上門買房。

受訪的職員李超表示，男子開著一輛小貨車上門，車斗上有著3個大水桶與17個小水桶，全都裝滿硬幣，他決定買下一套面積31平方公尺、要價人民幣42萬的商品房公寓，除用硬幣付頭期款的15萬多元人民幣外，剩餘款項以貸款支付。

李超說，這名男子從事海鮮雜貨買賣，將開門營業收到的硬幣全存了下來，本來他想把家中另外十幾萬人民幣的硬幣一起帶過來，但接待中心職員覺得太麻煩，因此趕緊阻止他。

眼見客戶拿硬幣上門，接待中心還是決定收下1元與5角的硬幣，將不多的1角硬幣退回，一共派出26名員工從晚上6時半一直清點到將近晚上11時。李超說，大家算到後來覺得速度太慢，轉而挑出2000個1元硬幣秤重，接著就用同樣的重量來確定硬幣數目。