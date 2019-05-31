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影／陸攤商買房 15萬人民幣全用硬幣...職員數到手軟

2019-05-31 16:30聯合報 記者周辰陽╱即時報導

中國大陸社群媒體近日流傳一段20多名房地產公司員工蹲在地上數硬幣的影像，引發民眾的熱議。根據記者了解，這些零錢硬幣全是一位攤商買房的頭期款。儘管房產業者動員人手，仍花了約5小時才清點完畢。

北京青年報》報導，這段影像攝於山東省濟南市的一處建案接待中心，一名男子29日帶著人民幣15萬多元左右的硬幣上門買房。

受訪的職員李超表示，男子開著一輛小貨車上門，車斗上有著3個大水桶與17個小水桶，全都裝滿硬幣，他決定買下一套面積31平方公尺、要價人民幣42萬的商品房公寓，除用硬幣付頭期款的15萬多元人民幣外，剩餘款項以貸款支付。

李超說，這名男子從事海鮮雜貨買賣，將開門營業收到的硬幣全存了下來，本來他想把家中另外十幾萬人民幣的硬幣一起帶過來，但接待中心職員覺得太麻煩，因此趕緊阻止他。

眼見客戶拿硬幣上門，接待中心還是決定收下1元與5角的硬幣，將不多的1角硬幣退回，一共派出26名員工從晚上6時半一直清點到將近晚上11時。李超說，大家算到後來覺得速度太慢，轉而挑出2000個1元硬幣秤重，接著就用同樣的重量來確定硬幣數目。

轉用秤重後，接待中心職員花一個多小時，總算確定客戶帶來人民幣15萬800多元的硬幣，並協調當地銀行全額收款。李超指出，雖然他們拒絕該位客戶把剩下的硬幣都帶過來，但此事讓他們有學到經驗，往後不會拒絕其他客戶用硬幣付款。

中國山東省濟南市一處建案接待中心日前迎來一位經營海鮮雜貨買賣的客戶買房，但對方竟...
中國山東省濟南市一處建案接待中心日前迎來一位經營海鮮雜貨買賣的客戶買房，但對方竟全用硬幣支付人民幣15萬多元的頭期款，業者數到最後，決定用秤重來確定硬幣數目。路透/Newsflare
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