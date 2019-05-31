港深邊界「隨意門」 村民非法進出

2019-05-31 18:19 世界日報 香港新聞組／香港31日電



沙頭角邊境禁區一幅香港官地，遭人霸占居住，而村民擅經橋梁北上，非法跨越港深邊界沙頭角河，並通過深圳邊防的鐵閘，可隨意往來兩地。這道邊境「隨意門」30米外，有武警邊防更亭，但邊防人員並無阻止村民通過鐵閘，顯然早已知悉及容許他們自由進出。不過，當媒體記者在鐵閘外與村民交談，有邊防人員則上前阻止，又明言「邊防不能拍照」。

香港01報導，《傳真社》去年曾指出，邊境禁區一幅土地，遭廣東邊防部隊占用最少6年。遭占用的土地西面約200米，另一幅邊境禁區內的香港官地，亦遭人霸占居住。該幅官地面積約2.8萬平方呎，航拍所見至少有兩幢村屋，但似無道路通往香港市區。不過，村屋附近有石屎橋梁，橫跨作為港深邊界的沙頭角河。

報導說，媒體今年3月拍攝到，一名村民騎單車擅自經該橋梁北上，非法跨越沙頭角河進入深圳，然後以自己持有的鑰匙打開深圳邊防圍欄一道鐵閘，直接上了深圳盤山公路。據報導，鐵閘旁邊有一藍色指示牌，寫有「武警廣東總隊警戒區」字眼，指示該範圍「人員、車輛憑證通行」，而鐵閘30米外，更有一個內地邊防更亭，至少有兩名邊防人員駐守。此外，鐵閘較遠處的圍欄，亦有一寫上「嚴禁攀越邊境鐵絲網 」字眼的警告牌。

村民指村屋位於香港 可通市區

據報導，一名隔著圍欄與記者交談的女村民指，部分村民可能持有香港居民身分證，但當記者問及他們是否放棄了深圳戶籍時，她不置可否。她又表示，村屋位於香港，「這裡圍起來，這邊（圍欄以南）就是香港」，直指該處「可以通香港（市區）的」，不過「一般都不去，因為（村屋與市區之間）是山」。

報導稱，遭霸占的香港官地，除兩幢分別三層及兩層高的村屋外，有另外兩個單層構築物，屋後有人晾衫，而旁邊有水塘和農地，而兩隻唐狗在鐵閘內看門。

翻查土地註冊處文件，該地段原屬香港的私人農地，港府1969年收回該地段，以及周邊大片靠近邊境的土地，此後成為香港官地。報導說，在1999年航空圖中，已可見涉事位置有疑似建築物。Google衛星地圖則顯示，2014年至2019年間，村民於該處耕種的農地範圍至少擴大一倍。

根據政府的地理資訊地圖，該處明顯屬香港範圍，並標註有寮屋（TS）、行人橋（FB）以及小徑（FP）等，顯示政府或一直掌握官地遭人霸占居住的情況。報導說，根據城規會資料，該地段現時用途為「綠化地帶」。