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車系最便宜中國製特斯拉今首賣 第一輛3分鐘就成交

2019-05-31 12:40聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

「中國製造」的特斯拉Model 3今日正式開賣，特斯拉官方微博稱，在預訂開放3分鐘內便完成第一單。官網還透露，登錄上線的流量還「塞車」，強調預定的人氣強強滾。

特斯拉在中國上海超級工廠生產Model 3，今日開放預定，下單後預計交付時間為6至10個月。

Model 3是特斯拉旗下入門車型，在中國車市除了有進口方式在陸銷售，今天起又多了在中國上海超級工廠生產車型，而且上市後這款中國製車型，將進一步拉低Model 3的起售價，成為車系中最便宜的產品。

網通社報導，Model 3標準續航升級版（特斯拉中國）起售價為人民幣32.8万元，相當新台幣150萬元。

Model 3系列車型的最大特點之一是取消傳統汽車具有的儀錶盤、部分按鈕和開關，甚至連空調出風口都採用隱藏式設計，Model 3標準續航升級版（特斯拉中國）亦如此。

新車款的物理按鍵和功能部分整合到了15英寸中央觸控屏上，該螢幕彙集了導航地圖、多媒體、網路互聯和Autopilot自動輔助駕駛設置等功能，重要的行駛資訊會顯示在螢幕頂端靠近駕駛員一側的位置，設置更為人性化。

性能方面，Model 3標準續航升級版（特斯拉中國）保持了特斯拉一貫的風格。從0到100公里/小時加速時間最快為5.6秒，車速最高可達225公里/小時。

特斯拉將於今年年底正式將全新V3超級充電樁引入中國市場，配合由1,700個超級充電樁和超過2,100個目的地充電樁組成的特斯拉充電網路，使用者可以快速為車輛補充能源。

「中國製造」的特斯拉Model 3今日正式開賣，特斯拉官方微博稱，在預訂開放3分...
「中國製造」的特斯拉Model 3今日正式開賣，特斯拉官方微博稱，在預訂開放3分鐘內便完成第一單。取自36氪
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Model 3系列車型的最大特點之一是取消傳統汽車具有的儀錶盤、部分按鈕和開關，...
Model 3系列車型的最大特點之一是取消傳統汽車具有的儀錶盤、部分按鈕和開關，甚至連空調出風口都採用隱藏式設計。取自網通社
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中國製造」的特斯拉Model 3今日正式開賣，起售價為人民幣32.8万元，為車系...
中國製造」的特斯拉Model 3今日正式開賣，起售價為人民幣32.8万元，為車系中最便宜的產品。取自36氪
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