浙江網紅教師割喉案 兇手判死

2019-05-31 12:35 世界日報 北京31日電



浙江網紅舞蹈教師被割喉案被告判死刑，死者母親：被告沒道歉過。 (取材自北京頭條客戶端) 分享 facebook

浙江慈溪一名年僅22歲的幼兒舞蹈老師小陳，是抖音上有近40萬粉絲、300多萬點讚的網紅，2018年遭前男友吳某殺害。浙江寧波中院30日對該案一審宣判，法院以故意殺人罪判處吳某死刑。

北京頭條客戶端消息，2017年初，小陳和吳某在相識後發展成為男女朋友，直到2018年7月，兩人分手後，小陳不再理會吳某，但吳某仍多次糾纏著想要復合。案發前，小陳去看電影，吳某曾瘋狂地給小陳打了多個電話，並發短信威脅。在小陳進商場後，吳某戴上口罩，並拿上一把水果刀用車上的紅色衣服包裹後追向小陳，並將她逼至影院對面的夾娃娃店。在爭吵中，吳某強制摟住想要離開的小陳，隨後連續用刀捅她的腹部、頸部，導致她急性大出血死亡。

吳某在庭審中表示，他並非預謀，而是想找小陳復合。他稱分手後用了很多方法希望能復合，但都不管用，拿刀是為了嚇唬小陳，希望她能回心轉意。根據檢方指控，小陳一共被刺了十餘刀。對於為何捅了那麼多刀，吳某稱，「第一刀下去就腦子一片空白了」。

小陳的母親向北青報記者表示，事發後並未收到吳某任何方式的致歉，「就連庭審的時候，他也沒向我們道過歉。」

寧波中院院30日以故意殺人罪判處吳某死刑。