男子不願離婚 小三下藥索命

2019-05-31 12:35 世界日報 北京31日電



陝西一名郭男向黃女承諾，與各自元配元配離婚後再結婚，但黃女離婚後，郭男不僅未離婚，還與其他女性交往密切，並要求黃女分擔經濟壓力。黃女心生恨意，認為郭男「在情感上欺騙她、在精神上壓迫她」，在一次爭吵後，用鎮靜藥將郭男迷暈，往其體內注射大量胰島素、白酒，郭男因乙醇中毒死亡。

澎湃新聞報導，據該案判決書，35歲的黃女與33歲的郭男2012年相識，當時兩人均有家庭。2014年底，兩人成為情人並開始同居。同居一段時間後，郭男對黃女承諾，稱兩人各自與元配離婚後就結婚。2016年，黃女與丈夫離婚，但郭男並未兌現承諾，還在外面交了三、四個女友。

此外，案發前，黃女和郭男合夥做生意，郭男讓黃女以做生意為由在外借款，直至案發黃女背負十幾萬元債務未還，郭男又不肯和她分手，讓她承擔他經濟上的壓力。黃女逐漸產生恨意。

黃女的多位朋友稱，自2017年開始，因和郭男之間的感情及經濟問題，黃女出現抑鬱症狀，曾吃過安眠藥及割腕自殺。2018年6月25日，黃女經診斷患有中度以上抑鬱症。

2018年9月13日，郭男來到黃女租屋處，問她幫他貸款的事情。黃女趁機追問郭男和另外一個女友的事，郭男迴避。兩人開始吵架。當晚，趁郭男上廁所之際，黃女將自己的鎮靜藥放入郭男的牛奶中，郭男喝牛奶後陷入昏睡。

黃女之前在衛校上學，知道給人大量注射胰島素會導致死亡，注射白酒會加速死亡。次日黃女在郭男昏睡狀態下，給他注射了近15支胰島素，再注射白酒。接著，黃女發現郭男瞳孔散大，確定其死亡後離家。

黃女殺死郭男後動念自殺。離家後，她給自己注射了3支胰島素，喝了一瓶白酒後昏迷，經路人報警，搶救脫離危險。

判決書顯示，經鑑定黃女患惡劣心境障礙，但在實施殺人行為時，存在辨認能力及控制力，被評定為完全責任能力。法院認定黃女犯故意殺人罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。