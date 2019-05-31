滬機場旅客運量 近五年首見下滑

2019-05-31 01:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維



4月上海機場旅客輸送量634.67萬人次，年減0.17%。 本報系資料庫 分享 facebook 上海國際機場發布4月運輸生產情況報告顯示，4月上海機場旅客輸送量634.67萬人次，年減0.17%，這次是繼2014年3月以來，上海機場首次出現旅客輸送量下滑。

公告顯示，4月上海機場飛機起降總計4萬2,206架次，年減0.42%；貨郵輸送量29.39萬噸，年減9.68%。

4月大陸全國多地機場出現客運和貨運量比去年同期下滑，其中不乏數個千萬級別的機場。橫向比較來看，上海機場旅客輸送量收縮幅度不大，但仍是歷史上罕見負增長。

數據顯示，北京首都國際機場4月旅客輸送量年減5.9%；海口美蘭國際機場年減2.1%，三亞鳳凰國際機場年減2%；其它還有福州、寧波、青島、烏魯木齊、昆明、杭州、哈爾濱等機場也出現輸送量下滑情況。

針對民航機場旅客輸送量下滑的現象，大陸民航局發展計畫司副巡視員張清指出，目前大陸民航正處於經濟周期的正常波動之中，行業供給能夠滿足市場的需求。千萬級機場旅客輸送量負增長，主要受三方面因素的影響：一是季節性因素導致部分機場需求延遲。

二是包括臨時限制措施及臨時施工在內的活動，影響航班的執行，波音737 Max停飛也使部分機場航線調減；三是華東和中南地區極端天氣增多導致部分航班取消。

儘管旅客輸送量下滑有短期波動因素，但部分行業人士認為，航空業仍面臨挑戰。據每日經濟新聞援引羅蘭貝格合夥人兼大中華區副總裁于占福表示，航空需求端增長放緩、旅客端多元的消費需求，使得航空運輸服務面臨諸多挑戰。

于占福認為，目前仍然處於低點的油價是航運界樂觀因素，在這樣的行業背景下，航空公司應將更多的注意力放在總收入機會拓展上。