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提升農民科學素質 中國動起來

2019-05-31 02:04聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

5月30日是第三個「全國科技工作者日」。中國科學技術協會和農業農村部當日在京宣布，鄉村振興農民科學素質提升行動正式啟動，其中包括三年計畫培養400萬「新農民」。

新華社報導，中國科協表示，該行動計畫三年分「兩步走」：到2020年基本形成農村科普框架體系，到2022年初步健全該體系，包括完成培養400萬名具有科學文化素質、掌握現代農業科技、具備一定經營管理能力的新型職業農民等任務。

中國科協黨組書記、常務副主席懷進鵬說，據統計，2018年農村居民科學素質比率為4.93%，低於全國公民8.47%的平均水平。因此，實施鄉村振興戰略和全民科學素質行動計畫離不開農民素質，尤其是農民科學素質的提升。

據介紹，該行動將加強農村重點人群的科學素質培訓培育，如小農戶群體、鄉村科技人才、農村學校科技輔導員和農村婦女等。該行動還將提升農民科普信息化服務水平，完善科普惠農服務條件等，計畫到2022年建成一個全面整合優質科普資源的智慧農民網絡平台；實現中國流動科技館巡展和科普大篷車活動在廣大鄉村地區的基本覆蓋；充分發揮手機「新農具」的科普作用，建設完善科普中國App、雲上智農App等手機移雲端傳播體系等。

農民
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