世界山區第一高塔 懸索橋成功合龍

2019-05-31 02:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



隨著最後一節鋼桁梁拼裝到位，世界山區峽谷第一高塔懸索橋赤水河大橋主跨30日成功合龍。

中新社報導，赤水河大橋是江津（渝黔界）經習水至古藺（黔川界）高速公路的控制性工程，由貴州省和四川省共建。大橋全長2009米，其中貴州境內長1515米，四川境內長494米。赤水河大橋主橋為單跨1200米鋼桁梁懸索橋，索塔採用門式框架混凝土結構，243.5米索塔與赤水河的垂直高度達503.5米，造就了世界山區懸索橋中的第一高塔和第二大主跨。

鋼桁梁吊裝是懸索橋建設最為關鍵的環節，1200米的主跨橋面，被切分成81個鋼桁梁節段進行吊裝，最重的一片梁重253噸。

貴州省交通運輸廳橋梁建設專家黃坤全表示，利用赤水河大橋橋位所處地理位置特點，結合現有施工工藝，採用了塔梁異步施工、6米大節段爬模施工、下橫梁托架法三大關鍵創新技術，保障了索塔的高效率、高質量推進。

此外，在運用三大關鍵創新技術保證索塔施工的同時，主筋帘式吊裝、箍筋整體安裝、錨杯整體安裝等多個微創新技術相繼投入，不僅提高了安裝效率，還降低了工人的操作難度和安全風險，使赤水河大橋在建造速度上達到最大化，實現九個月索塔封頂，節約成本上百萬元人民幣。

江津（渝黔界）經習水至古藺（黔川界）高速公路位於貴州省習水縣境內，起於重慶市江津區柏林鎮與貴州習水縣寨壩鎮交界的兩路口，終點為貴州省與四川省交界的岔角灘，路線全長80.78公里，目前僅剩餘省界赤水河大橋路段，計畫2019年9月建成通車。