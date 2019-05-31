深圳飛國際 增50城20航線

2019-05-31 02:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



深圳-羅馬航線昨日開通，深圳機場國際客運通航城市將增加至50個，洲際航線也將突破20條。深圳-羅馬航線由海南航空公司執飛，每周2班，深圳出港班期為周四、周日。

中通社報導，深圳機場國際航線網絡不僅連通了倫敦、巴黎、法蘭克福等著名航空樞紐，也實現了亞洲、歐洲、美洲、非洲、大洋洲五大洲全覆蓋。與此同時，深圳機場還通過開闢洲際遠程航線，促進與阿聯酋、紐西蘭、俄羅斯、奧地利、南非、義大利等已同中國簽訂一帶一路合作文件國家的聯繫，加強經貿、旅遊、文化等全方位的合作交流。

隨著深圳-羅馬航線開通，深圳機場國際客運航線與已加入一帶一路倡議的16個國家、31個城市實現通航。近年來，深圳機場已先後實現口岸24小時通關、外籍旅客離境退稅、國際（地區）通程航班等政策和業務，並通過對航站樓國際區域進行適應性改造，加快出入境自助化通關設施建設。

隨著今年5月1日144小時過境免簽政策在深圳機場實施，深圳機場作為國際航空樞紐的中轉吸引力進一步增強。據了解，深圳機場國際旅客吞吐量增長明顯，2019年前4個月，達161.4萬人次，同比增長29.8%。

深圳機場正全面加快推進衛星廳、三跑道等新一期擴建工程建設，加快「未來機場」建設、著力構建發達高效的「海陸空鐵」綜合交通運輸體系，為國際航空樞紐建設提供有力支撐。