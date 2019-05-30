各國都不要的小龍蝦 全部送進中國人嘴裡

2019-05-30 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



小龍蝦，是大陸餐桌上最受歡迎的美食之一，但也是名列嚴重外來入侵物種的生態殺手。大陸網友戲稱，「不用怕牠汜濫，就怕把牠吃成瀕危生物」。許多國家對破壞力強大的小龍蝦頭痛不已，見到大陸人竟把牠當美饕，樂不可支，一邊捕撈除害、一邊運到中國賺外匯。

其中埃及就是一例，埃及昔日的「大麻煩」如今成了當地漁民創收的「香餑餑」。環球時報報導，當地漁民稱，他們並不食用小龍蝦，大量繁殖的小龍蝦對漁民來說是個大麻煩。因為尼羅河盛產羅非魚，這是埃及人捕撈的主要魚種之一，然而小龍蝦會以羅非魚苗為食，導致羅非魚產量大大降低。

原產自美國南部的小龍蝦（學名：克氏原螯蝦）作為外來物種入侵尼羅河上游，牠們生命力極強，能攻擊河裡的魚類，一度讓當地漁民瀕臨失業。不過，這個問題如今已經迎刃而解。埃及有300多萬註冊漁民，目前有5萬多漁民為中國企業從事捕撈小龍蝦工作。

尼羅河肥美的水底富含有機質，為野生小龍蝦提供了營養豐富的水草、藻類及水生昆蟲等食物。且尼羅河上游水溫適宜且沒有天敵，讓「野蠻生長」的小龍蝦肉質緊實。漁民阿卜達伊興奮地展示剛剛撈上來的小龍蝦，個頭很大，和成年男性的手掌一樣長。他說，撈捕小龍蝦送到中國，已讓他賺錢買了三輛車。

一家中國企業在當地聘僱了800多個工人，帶動當地就業和經濟發展。公司負責人稱，他們耗資1億多人民幣打造了埃及—中國小龍蝦專屬航線，2018年有2750噸小龍蝦出口到中國。埃及漁民捕撈上來的新鮮小龍蝦經過20分鐘清洗，40-60秒油炸，15-20分鐘冷卻，10秒抽真空後，便整裝待發進入冷庫，等待搭乘當晚開羅─北京的航班，來到中國餐桌上，整個過程不超過36個小時。

根據「中國小龍蝦產業發展報告(2018)」顯示，2017年大陸全國小龍蝦社會經濟總產值約2685億元人民幣，比2016年增長83.15%。其中，養殖業產值約485億元，以加工業為主的第二產業產值約200億元，以餐飲為主的第三產業產值約2000億元。但很多人不知道，大陸自己的養殖都不夠自己吃，餐桌上的很多小龍蝦來自國外各地，尤其是遙遠的尼羅河。埃及漁業局副局長奈比拉表示，2014年至2018年，中國80%的進口小龍蝦就來自埃及。

包括最近的雲南省的調查報告，各國都稱「克氏原螯蝦」（小龍蝦）會對入侵給當地的生態環境和國民經濟帶來嚴重影響，導致引入地生物多樣性的喪失，並與原物種競爭食物、棲息地等資源，嚴重威脅原物種的生存。

曾有報導小龍蝦入侵雲南昆明滇池入湖河道，還曾「蛀空」雲南元陽梯田。牠的掘洞習性對水利工程破壞嚴重，甚至可能引發決堤洪澇等險情。