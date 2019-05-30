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中美貿易戰之際 上海宣布增資國有積塔半導體廠

2019-05-30 17:39聯合報 記者林則宏╱即時報導

正當美國加大對中國科技戰力度之際，上海市國有資產監督管理委員會宣布，透過旗下國有創投公司增資大陸重要的半導體投資項目、上海積塔半導體。中國電子報稱，上海積塔半導體預計2020年投產後，將顯著提升中國IGBT、電源管理、感測器等晶片的核心競爭力和規模化生產能力。

上海國資委表示，上海科創投集團所屬上海集成電路產業投資基金股份有限公司、華大半導體有限公司與上海積塔半導體有限公司，已於日前舉行增資協議簽約儀式。

中國電子報指出，上海積塔半導體特色工藝生產線項目是2018年大陸國家重大集成電路項目，總投資人民幣359億元（約新台幣1,615億元），是上海市政府與中國電子信息產業集團合作協定的重要內容。該項目位於浦東新區臨港裝備產業區，占地面積23萬平方公尺，去年8月開工，目前已基本完成主體工程，按計劃將於2020年投產。

該項目目標是建設月產能6萬片的8吋生產線和5萬片12吋生產線。產品主要用於工業控制、汽車、電力、能源等領域，將顯著提升中國IGBT、電源管理、感測器等晶片的核心競爭力和規模化生產能力。這將是大陸首家實現65奈米12吋BCD技術，也是大陸唯一的汽車級IGBT專業生產線和首家實現6吋碳化矽量產線。

賽迪顧問集成電路產業研究中心總經理韓曉敏表示，目前中國12吋BCD產能較少，積塔半導體若能實現規劃的5萬片產能，將可充分滿足中國BCD產能需求。

中國電子報指出，積塔半導體生產的65奈米功率器件，作為半導體的基礎器件近兩年產能較緊張，價格漲幅大。而且市場需求每年都維持10%~20%的增幅，因此市場比較廣闊。

此外，隨著新能源汽車的不斷發展，汽車級IGBT的需求也將進一步拓展，市場空間廣闊。其中，6吋碳化矽大陸近一、兩年才實現量產，國際上的供應商也不多。

由於碳化矽性能更加優異因此被應用在高端轎車的製造中，特斯拉就採用碳化矽器件。積塔半導體若能跨越技術門檻，實現6吋的碳化矽量產，將彌補中國的市場需求空缺。

韓曉敏表示，積塔半導體建成後，若能實現65奈米12吋BCD技術，建成中國唯一的汽車級IGBT專業生產線和首家6吋碳化矽量產線，那麼投產後將在產品產能提升、技術提升、產業應用推廣上有很大的推動作用。

不過，上海國資委未透露此次增資的具體金額。

上海市國有資產監督管理委員會宣布，增資大陸重要的半導體投資項目—積塔半導體。圖為...
上海市國有資產監督管理委員會宣布，增資大陸重要的半導體投資項目—積塔半導體。圖為積塔半導體廠鳥瞰圖。（取自上海《澎湃新聞網》）
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