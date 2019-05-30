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腳踩熊貓盃引眾怒 韓國隊的冠軍盃被大陸收回了

2019-05-30 17:17聯合報 記者許依晨╱即時報導

大陸四川近日舉辦熊貓盃國際青年足球賽，29日在成都舉行決賽，韓國隊以3:0擊敗東道主中國隊，贏得邀請賽。不過韓國一名球員卻在勝出後腳踩獎盃合照，引來大陸各界強烈譴責，涉事球員最終道歉，但風波一路延燒，最新消息是，陸方決定收回冠軍獎杯。

南韓國青隊隊員奪得冠軍後，一名隊員在頒獎典禮上將冠軍獎杯踩在腳底，另據環球網報導，攝影師「冰河白冰」透露，南韓隊在慶祝奪冠時，一名球隊隊員對「熊貓盃」獎盃做出撒尿的動作，「隊友都看不下去了，制止了這名隊員的瘋狂舉動，可惜我沒有拍下來。」

熊貓杯組委會表示，已經向南韓足協提出嚴正抗議和交涉，要求道歉。南韓隊全隊在賽事組委會、成都市足協的強烈抗議之下，於所下榻的酒店正式做出道歉，當事球員親自念出道歉信，全隊鞠躬。

澎湃新聞30日報導，30日上午韓國隊領隊、主教練、涉事球員等來到「熊貓盃」組委會，再次向組委會鄭重道歉。

韓國隊總教練表示，感謝「熊貓盃」組委會周密的賽事組織和接待，對球隊個別球員做出的一些不雅、缺乏尊重的行為深感歉意。韓國足協已經啟動對於涉事球員的處罰流程，處罰結果下來後會第一時間發佈。韓國足協將採取進一步措施，防止類似事件發生。

韓國總教練還表示，他作為球隊負責人同時也是本次事件的主要責任人，對此深感愧疚。涉事球員也再一次表示致歉「我再一次真誠的向所有人道歉，對我不恰當行為表示深深的歉意，我的行為是無意冒犯，我希望大家能原諒。」

但經「熊貓盃」組委會研究決定，將收回韓國隊這次所獲得的冠軍獎盃。組委會並再次聲明，「熊貓盃」是成都市在中國足協大力支持下創辦的足球國際品牌賽事。賽事及相關活動經過六屆努力打造，已得到了國際組織的高度認可，深受許多國家的歡迎和廣大球迷的喜愛，不歡迎任何有違體育道德、體育精神的球隊和球員參賽。

南韓國青隊隊員29日奪得在大陸四川舉辦的熊貓杯邀請賽冠軍後，一名隊員在頒獎典禮上...
南韓國青隊隊員29日奪得在大陸四川舉辦的熊貓杯邀請賽冠軍後，一名隊員在頒獎典禮上將冠軍獎杯踩在腳底。圖／翻攝自微博「冰河白冰」
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30日上午韓國隊領隊、主教練、涉事球員等來到「熊貓盃」組委會，再次向組委會鄭重道...
30日上午韓國隊領隊、主教練、涉事球員等來到「熊貓盃」組委會，再次向組委會鄭重道歉。圖／翻攝自微博「成都市足協」
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