家搜出人民幣1.2億現金 河北「億元水官」涉7罪受審

2019-05-30 15:55 世界日報 中國新聞組／北京30日電



「小官巨腐」原型代表、河北秦皇島「億元水官」馬超群落馬五年後，近日開庭受審。他涉嫌受賄、貪汙、挪用公款、巨額財產來源不明、非法持有槍枝等七罪，涉案金額近2億（人民幣，以下同，約2603萬美元）。據了解，馬超群被逮時，家中搜出來源不明的巨額財產，包括1.2億現金、37公斤黃金、68套房產相關證件。

新京報報導，馬超群在水務系統工作17年，為北戴河供水總公司原總經理，落馬前已任秦皇島市城管局副調研員，級別為副處級，於2014年2月被查，當時轟動全國。

而在落馬5年後，該案27日開庭審理，歷時3天於29日庭審結束，上游新聞報導，知情人士透露，馬超群對檢方指控的七宗罪全部否認。庭審結束後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

公訴機關起訴書顯示，馬超群涉嫌受賄、貪汙、巨額財產來源不明、挪用公款、非法持有槍枝、故意傷害、故意毀壞財物等7項罪名、61起犯罪事實，應當以受賄罪、貪汙罪、挪用公款罪、巨額財產來源不明罪、非法持有槍枝罪、故意傷害罪、故意毀壞財物罪追究其刑事責任。

據了解，馬超群利用職務便利，為多人在工程承包、材料供應、職工招錄等方面提供幫助，索取或非法收受他人給予的財物，還透過虛開發票、虛列支出、收入不入帳等手段占有公共財物。

報導指，馬超群2014年經群眾舉報案發。河北省紀檢部門曾表示，辦案人員在其家中搜出約1.2億現金、37公斤黃金、68套房產相關證件。

對於來源不明的巨額財產，其母聲稱是丈夫所賺，錢與兒子無關，但經查核，該說法沒有任何相關證明。

另外，在馬超群落馬後，他的弟弟、同樣供職於河北秦皇島供水系統的馬重群也已被逮，去年12月21日一審認為後者犯受賄、非法經營等罪，判處13年有期徒刑。