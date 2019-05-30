伊朗油輪停靠香港？ 美警告將制裁

2019-05-30 15:50 世界日報 香港新聞組／香港30日電



一艘載有伊朗石油的運油輪Pacific Bravo可能駛經香港，彭博、路透報導指出，美國為此警告港府，禁止容許油輪靠岸。一位不願透露姓名的美國高級官員表示，任何與Pacific Bravo這艘船做生意的人，都可能受到美國的制裁 。

香港01報導，由於美國今次是單方面退出「伊朗核協議」，意味制裁措施並不屬聯合國決議，曾任保安局局長的行政會議成員葉劉淑儀直言，若制裁措施在聯合國協議範圍之外，香港未必需要跟從。

研究國際關係的香港教育大學國際教育學系客席講師黃偉國認為，中美兩國目前關係緊張，加上香港政府因修訂「逃犯條例」面臨一定政治壓力，認為倘港府最終容許油輪靠岸，會令香港「翻唔到轉頭」。

報導指出，黃偉國認為，自從美國與香港建立商業和貿易交流至今，美國仍未試過制裁香港，此事件將會為中美關係和港府，加添不明朗因素。他特別提到香港郵政早前已宣布應美國政府要求，所有從港寄往美國的郵件（小型及大型信件除外），必須於投寄前提交電子報關資料，否則不可寄到美國。

他指美國懲罰香港本身已經開始，若改動「美國－香港政策法」，美國從香港撤資，對香港民主和經濟將造成直接打擊。

報導稱，商務及經濟發展局回應指，一直嚴格實施聯合國安全理事會所議決的制裁，不過聯合國安理會並沒有就伊朗出口石油施加任何限制。至於個別國家可能基於其自身考慮，向某些地方施加單方面制裁，這都不屬特區履行聯合國安理會所議決制裁的範圍。

路透報導說，Pacific Bravo由中國的崑崙銀行擁有。自2012年上一輪制裁開始之前以來，該銀行一直是中國和伊朗之間資金流動的主要官方渠道。據路孚特(Refinitiv)旗下Eikon的航運數據，滿載石油的Pacific Bravo號油輪周一突然改變航線，前往斯里蘭卡。根據船舶追蹤數據，它的目的地最初設定為印尼，但業內消息人士表示，它最有可能駛向中國。