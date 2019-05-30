全球競爭力排第2 港府：鞏固競爭優勢

2019-05-30 15:49 世界日報 香港新聞組／香港30日電



瑞士洛桑管理學院發表「2019年全球競爭力報告」（年報），香港排名維持在第2位。香港特區政府發言人29日表示，「年報」再一次肯定香港是全球最具競爭力的經濟體之一，而特區政府也會繼續鞏固香港的競爭優勢。

報告指出，優良的稅務制度及營商環境，以及便利的融資渠道，有助香港維持全球競爭力保持第2位。按「年報」的4個競爭力因素分析，香港在「政府效率」排名全球第1位、「營商效率」排名第2位、「經濟表現」方面排名第10位。受惠於特區政府在基建、創新科技、教育等範疇增加投資，香港在「基礎建設」的排名輕微上升至第22位。

文匯報報導，香港面對多項挑戰，包括人口老化，如何控制外來風險，例如保護主義崛起、全球經濟增長放緩等，亦需訂定長期土地供應策略，確保社會和經濟可持續發展，同時加強科研創新，建設智慧城市，把握粵港澳大灣區等機遇。

香港特區政府發言人表示，特區政府致力提升香港經濟的競爭力和活力。在面對環球經濟體激烈競爭，特區政府須繼續鞏固香港競爭優勢，包括自由開放的市場、高效的公營部門、公平和方便的營商環境。

報導指出，發言人說特區政府會繼續擔當「促成者」和「推廣者」的角色，充分發揮政府對政府的功能，為香港發掘更多機遇。同時，特區政府亦會積極加強在基礎建設、創新科技、培育人才和增加土地供應等方面的投資，為香港經濟的長遠發展提供有利環境。