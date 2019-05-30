台商助大白兔跨界賣奶茶 裡面真有冰淇淋

2019-05-30 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



今年3月，美國出現了一款大白兔奶糖冰淇淋，但並未得到品牌方冠生園的授權，不過正牌大白兔奶茶店在台商協助下，已經在上海開張，奶茶真的可加點冰淇淋。

這次冠生園是與台商品牌快樂檸檬合作的奶茶店，從5月29日起持續到今年8月18日止，一共82天。

大白兔奶糖作為老牌國貨、童年回憶，在上海人心中向來佔據著一席之地，隨著近兩年聯手跨界，每每推出新品，立刻就被上海人搶購一空，這次是為了慶祝大白兔奶糖誕生60周年，大白兔奶茶店和大白兔快閃店同時營業。

上午11點，位在商場3樓中庭就已經排起長長的人龍，有消費者表示，是前一晚看到微信公眾號推送，才知道有賣大白兔奶茶；也有消費者指出，從小就是吃大白兔奶糖長大的，每個上海人都會對大白兔奶糖有情節，因此來嘗鮮一下。

快樂檸檬方面表示，前置作業與冠生園討論要開發那些口味的奶茶，就花了3個月的時間。

大白兔奶茶這次推出6種口味，分別是大白兔愛檸檬、大白兔愛檸檬霜淇淋、大白兔奶茶、大白兔晶球奶茶、大白兔提拉米蘇奶茶、大白兔提拉米蘇紅豆奶茶，價錢從人民幣19元到23元不等。

商場裡還有兩家快閃店，分別位於3樓和地下2樓，整個快閃店裝潢成超大顆的奶糖，裡面可以看到各式各樣的大白兔周邊商品，例如之前被瘋搶的大白兔唇膏、各種新口味奶糖與限定禮盒，還有超可愛的大白兔抱枕。