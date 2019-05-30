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港航飛東京航線4天脫落17零件 乘客失信心

2019-05-30 14:29世界日報 香港30日電

飛東京港航客機 4天掉17小零件 日方稱不尋常 乘客失信心：下次揀其他公司 (...
飛東京港航客機 4天掉17小零件 日方稱不尋常 乘客失信心：下次揀其他公司 (視頻截圖)
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香港航空飛東京航線4日內有7班客機共17件零件脫落，包括照明燈零件及螺絲等，全部涉事機型為A330空中巴士，日本國土交通省形容情十分罕見。港航回應稱缺少的組件通常是小螺絲，不會對航機安全構成風險。有工程師則稱，原則上客機在飛行途中不應有零件脫落，一旦發生，會危害其他飛機安全。

綜合香港媒體報導，其中昨日3時飛抵成田的航班，有多達5件組件脫落，包括螺絲組件及制動器組件。日本NHK電視台報導稱，成田機場一度關閉跑道檢查，導致航班延誤，唯未有在跑道發現脫落零件，相信零件是飛行中途脫落。有乘客說，在機上等候約4小時後，航空公司表示未能維修，要求所有乘客下機，等候期間港航提供膳食及退回500元現金。

乘客：下次改搭別家航空

據報導，任職民航機師的立法會議員譚文豪稱，若證實脫落的零件來自同一客機，或有照明燈脫落，情不可接受，認為港航有必要向公眾清楚解釋。

乘客趙小姐表示，上機後聽到機師廣播，指飛機有機件故障，要更換零件但卻未有適合的零件可用，故或須向其他航空公司借用。如果仍未能修妥，只好等待另一架飛機到來接走她們。報導說，她指自己常坐飛機，延誤一、兩小時很平常，但最終遲了6小時始能返港，實在太長時間。她認為港航安排算不錯，但當得知港航飛機在短時間內多次甩零件後，坦言：「如有其他選擇，下次會搭其他航空公司。」

報導指出，民航處回覆查詢時表示，根據香港航空提交的初步報告，早前6宗事件，涉及的零件主要是小螺絲組件及一盞損壞的滑行照明燈，對航機安全不構成影響；又說雖然事件性質相對輕微，但鑑於數日內發生多於一次，已要求香港航空盡快提交詳細報告，仔細檢查所有飛機，向處方彙報結果。

港航：並未影響飛航安全

香港航空回覆查詢時稱，缺少的零件通常是小螺絲組件，屬飛行運作規管可接受準則之內，並不會對航機安全構成風險或違規，報導稱，港航已向日本當局及香港民航處報告事件，並稱飛機每次飛行前都會作仔細的安全檢查。

香港機師空中巴士
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