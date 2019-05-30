遭狂迷騷擾威脅 藝人張文慈報警

2019-05-30 14:30 世界日報 香港30日電



影片來源：臉書

47歲香港藝人張文慈（Pinky）被一位女狂迷滋擾約3、4年，對方不僅曾提出無理要求，經常在網上咒罵和抹黑Pinky及其家人，更叫監製棄用她，並以流產威脅她見面，Pinky忍無可忍，決定到警署備案。

綜合媒體報導，Pinky經常到內地商演，更會與粉絲互動接觸，其中1名女粉絲3、4年來，例必出席有Pinky出席的活動，Pinky初頭視對方為妹妹，但不料對方最後演變成狂迷，嚴重影響Pinky的生活。當她婉拒後，對方就會發脾氣，並在社交平台開設多個帳號，再找「打手」發文抹黑及咒罵Pinky及騷擾其家人。

藝人張文慈被狂迷滋擾4年終報警，曾視對方為妹妹。 (臉書) 分享 facebook

據報導，近日狂迷特意赴港見偶像但不獲待見，她即以不同姓名在Pinky工作用的傳呼台留言，更自稱懷孕，結果因舟車勞頓而導致有小產跡象，直指Pinky「殺了她BB」！更一度以男人姓名留言，指正身在Pinky寓所樓下，要求她立刻下樓見面。

Pinky認為雖然每個人都有言論自由的權利，但不能抹黑別人，她選擇了報警，是為了要保護家人和自己。報導說，雖然Pinky遇上狂迷後，有人勸她應與粉絲保持距離，但她認為這只是個別例子，其他粉絲都很好。

張文慈於1996年參加亞洲小姐競選，並取得「最完美體態大獎」，雖然最後三甲不入，可是已留下深刻印象給觀眾，後來她更成為亞洲電視當紅女藝人。