南韓球員奪冠後囂張腳踩「熊貓杯」中國足協譴責

2019-05-30 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



南韓國青隊隊員29日奪得在大陸四川舉辦的熊貓杯邀請賽冠軍後，一名隊員在頒獎典禮上將冠軍獎杯踩在腳底，還有隊員對獎杯做出撒尿的動作，風波越演越烈。中國足協30日予以譴責。

環球網報導，攝影師「冰河白冰」透露，南韓隊在慶祝奪冠時，一名球隊隊員對「熊貓杯」獎杯做出撒尿的動作，「隊友都看不下去了，制止了這名隊員的瘋狂舉動，可惜我沒有拍下來。」

熊貓杯組委會表示，已經向南韓足協提出嚴正抗議和交涉，要求道歉。

南韓隊全隊在賽事組委會、成都市足協的強烈抗議之下，於所下榻的酒店正式做出道歉，當事球員親自念出道歉信，全隊鞠躬。

南韓隊主帥金正秀表示，「首先我要就事情的發生道歉，這完全是我的錯誤，我們希望兩國足協能維持友好關係，我們的球員不會再做出類似舉動，我們再次道歉，我們傷害了中國人的感情。」

新華社報導，中國足協競賽部負責人30日表示，29日晚，中國足協競賽部接到「熊貓杯」國際青年足球錦標賽組委會報告，韓國一名球員在比賽頒獎儀式後對獎盃做出了侮辱行為。事件發生後，賽事組委會已立即對韓國參賽隊伍進行了嚴正抗議和交涉，韓國隊也意識到該事件所造成的不良後果，返回酒店後隊員樸圭賢和主教練及全體隊員對媒體和公眾進行了公開道歉，韓國足協稍後也向組委會發來了致歉信。