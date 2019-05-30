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中共嚴控宗教再出手 小學課本「上帝」變成「老天爺」

2019-05-30 12:11聯合報 記者羅印冲╱即時報導

有大陸家長發現，大陸人民教育出版社最新一版的小學教科書，將所有涉及西方宗教的內容刪除。中文課本內的安徒生童話《賣火柴的小女孩》、俄國作家契科夫的短篇小說《凡卡》、英國作家笛福《魯賓遜漂流記》等世界名著，所有「上帝」「基督」「信仰」「禮拜」「安息」及「聖經」等字眼均被刪改。

據稱，這種修改和去年以來中共當局在校園內發起扺制西方宗教信仰運動有關。

香港星島日報引述關注中國宗教自由與發展的海外媒體「寒冬」報導指出，一名河北的家長展示人民教育出版社於今年一月出版的小學六年級語文課本，和原來的課本作比較，發現很多篇目都對文章中涉及西方宗教的內容進行了刪改。

比如英國作家笛福寫的《魯賓遜漂流記》，原版小說中有這樣的描寫：「我又找到了三本很好的《聖經》……還有幾本葡萄牙文書籍，其中有兩三本祈禱書和幾本別的書籍，我都把它們小心地保存起來」。

在新版教科書中，這段話中涉及「聖經」和「祈禱書」的內容被刪除，只剩下「我又找到了幾本葡萄牙文書籍」。

原文中「既然缺乏書、筆和墨水，我一定會忘記計算日期，甚至連安息日和工作日都會忘記」。

新版課文中，「安息日」被改成「休息日」。

俄國作家契科夫的短篇小說《凡卡》，原版中「做禮拜」「求上帝保佑您」「我會為您禱告上帝」和「我求您看在基督的面上」等宗教用語被刪掉，「看在上帝面上」也被改成了「看在老天爺面上」。

安徒生的《賣火柴的小女孩》也遭改動。原文中「有一顆星星落下來，就有一個靈魂要到上帝那兒去了」。這句話被改成了「有一顆星星落下來，就有一個人要離開了」。

報導指，去年以來，中共當局在全大陸校園內發起抵制宗教信仰的運動，同時對教學內容、教師備課和課堂教學進行全面排查，堅決杜絕有宗教色彩的內容，「確保教育教學堅持正確的政治方向」。

同時，中共當局也要求中小學教材必須符合國家的政策，承載國家意志的教育導向必須通過統一的教材來落實。

中共當局對語文課本大幅修改引起爭議。香港星島日報
中共當局對語文課本大幅修改引起爭議。香港星島日報
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