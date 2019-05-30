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中美女主播辯論 陸媒分析三點後喊：劉欣是贏家

2019-05-30 11:29聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中美女主播貿易辯論今早展開，這場辯論賽由中國環球電視網主播劉欣對美國福斯商業頻道女主播雷根（Trish Regan）。具中共官媒背景的微信公眾號「牛彈琴」指出，這場辯論中透露出三個細節，讓大家一眼就知道真正的贏家是劉欣。

第一點，從道理上來說，雷根就輸了，因為中美的事大家都清楚本質是什麼，真相是什麼，雷根自己也強調了，貿易戰對誰都沒有好處，大家應該要拚雙贏，這不恰好是中國的主張嗎？

第二點，從情緒上來看，雷根那種張口就來的台風，真要公平辯論起來，漏洞實在太多。而事實上，劉欣不到30秒的開場白就被雷根至少插話3次。

此外，「牛彈琴」指出，從語言上來比較，一位中國女主播用對方的母語來辯論，這本身就是中國人較開放和智慧的表現；雙方你來我往交流了一番，雷根總體來說保持了風度，但劉欣更沒讓人失望，因為劉欣解釋了諸多外國人都誤解的問題，包含知識產權保護、關稅稅率、國有企業等。

文章分析，一些西方媒體的選擇性甚至歧視性報導貿易戰的內容，加劇了「西強東弱」的不平衡，「正確的批評，我們當然要虛心接受；但莫須有的指責，卻真的有損國家形象和利益，也是我們中國人無法接受的。」

44歲的劉欣現為央視旗下中國環球電視網「欣視點」節目主持人，曾先後任職央視英語國際頻道主持人、央視駐日內瓦記者等。除中文和英語外，還精通法語及土耳其語。

而46歲的雷根是福斯財經網主持人及撰稿人，目前是「雷根黃金時段」節目主持人，曾任職哥倫比亞廣播公司（CBS）、美國財經新聞網站CNBC及彭博社。

劉欣在辯論前的準備過程（圖／翻攝自央視新聞）
劉欣在辯論前的準備過程（圖／翻攝自央視新聞）
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雷根劉欣主播
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