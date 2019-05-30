中國造全球最大靜音科考船 20公尺外魚群感覺不到

2019-05-30 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中國大陸製造的海洋綜合科考船「東方紅3」預計今日（30日）交付，這艘船的低噪音控制指標達全球最高級，「東方紅3」的總設計師稱「當船行駛時，水下20米（公尺）以外的魚群都感覺不到」。

科技日報報導，「東方紅3」號總設計師、中國船舶工業集團有限公司第七〇八所研究員吳剛表示，船的多項指標國際領先，是世界上獲得挪威船級社水下輻射雜訊最高等級——「靜音科考」級認證證書、排水量最大的海洋綜合科考船，特別是低噪音控制指標達全球最高級別。

一般科考船的排水量較小，一般只有幾千噸，空船重量的調整空間較小，因此對每一項設備的重量控制指標要求都很嚴。

「東方紅3」號具備了盡可能多的可擴展功能，5000多噸的排水量可完成7000噸科考船的任務。

總體專業主任設計師曲寧寧指出，作為一種高技術船舶，科考船的設計和建造難度較大，設計建造週期通常在4到6年，有的甚至達到了10年，是常規商船的好幾倍。原因是與常規船相比，科考船的方案論證、界面協調、設備定製設計、布置優化調整的工作量要多很多。

船舶下水時，通過傾斜試驗，可以確定船舶最終的空船重量重心。這也是設計師最緊張的時刻：空船重量如果估算過輕，會影響科考負載指標、船舶科考功能，此外需額外消耗更多壓載水進行調整，這並不經濟。

在概念設計階段，船東中國海洋大學花了近一年半的時間，在考察了多艘國際先進科考船，參照各船指標，希望能夠建造一艘「能夠保持長時間行業領先地位」的船舶，並結合自身需求，提出了個性化的方案。