中國造全球最大靜音科考船 20公尺外魚群感覺不到
中國大陸製造的海洋綜合科考船「東方紅3」預計今日（30日）交付，這艘船的低噪音控制指標達全球最高級，「東方紅3」的總設計師稱「當船行駛時，水下20米（公尺）以外的魚群都感覺不到」。
科技日報報導，「東方紅3」號總設計師、中國船舶工業集團有限公司第七〇八所研究員吳剛表示，船的多項指標國際領先，是世界上獲得挪威船級社水下輻射雜訊最高等級——「靜音科考」級認證證書、排水量最大的海洋綜合科考船，特別是低噪音控制指標達全球最高級別。
一般科考船的排水量較小，一般只有幾千噸，空船重量的調整空間較小，因此對每一項設備的重量控制指標要求都很嚴。
「東方紅3」號具備了盡可能多的可擴展功能，5000多噸的排水量可完成7000噸科考船的任務。
總體專業主任設計師曲寧寧指出，作為一種高技術船舶，科考船的設計和建造難度較大，設計建造週期通常在4到6年，有的甚至達到了10年，是常規商船的好幾倍。原因是與常規船相比，科考船的方案論證、界面協調、設備定製設計、布置優化調整的工作量要多很多。
船舶下水時，通過傾斜試驗，可以確定船舶最終的空船重量重心。這也是設計師最緊張的時刻：空船重量如果估算過輕，會影響科考負載指標、船舶科考功能，此外需額外消耗更多壓載水進行調整，這並不經濟。
在概念設計階段，船東中國海洋大學花了近一年半的時間，在考察了多艘國際先進科考船，參照各船指標，希望能夠建造一艘「能夠保持長時間行業領先地位」的船舶，並結合自身需求，提出了個性化的方案。
「東方紅3」號的一個創舉，是在中國大陸甚至全球首次提出科考船上「潔淨電磁環境」概念。設計團隊聯手上海交通大學電子信息與電氣工程學院的專家從基礎突破，不僅滿足了用戶要求，還梳理出相應的規範和標準。
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