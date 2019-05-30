親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

坐擁百岳卻宛如黃金堆上的乞丐 誰卡住台灣山岳觀光

可惡！惡夫妻詐騙智障男 家屬該怎辦？

中國造全球最大靜音科考船 20公尺外魚群感覺不到

2019-05-30 10:52聯合報 記者許依晨╱即時報導

中國大陸製造的海洋綜合科考船「東方紅3」預計今日（30日）交付，這艘船的低噪音控制指標達全球最高級，「東方紅3」的總設計師稱「當船行駛時，水下20米（公尺）以外的魚群都感覺不到」。

科技日報報導，「東方紅3」號總設計師、中國船舶工業集團有限公司第七〇八所研究員吳剛表示，船的多項指標國際領先，是世界上獲得挪威船級社水下輻射雜訊最高等級——「靜音科考」級認證證書、排水量最大的海洋綜合科考船，特別是低噪音控制指標達全球最高級別。

一般科考船的排水量較小，一般只有幾千噸，空船重量的調整空間較小，因此對每一項設備的重量控制指標要求都很嚴。

「東方紅3」號具備了盡可能多的可擴展功能，5000多噸的排水量可完成7000噸科考船的任務。

總體專業主任設計師曲寧寧指出，作為一種高技術船舶，科考船的設計和建造難度較大，設計建造週期通常在4到6年，有的甚至達到了10年，是常規商船的好幾倍。原因是與常規船相比，科考船的方案論證、界面協調、設備定製設計、布置優化調整的工作量要多很多。

船舶下水時，通過傾斜試驗，可以確定船舶最終的空船重量重心。這也是設計師最緊張的時刻：空船重量如果估算過輕，會影響科考負載指標、船舶科考功能，此外需額外消耗更多壓載水進行調整，這並不經濟。

在概念設計階段，船東中國海洋大學花了近一年半的時間，在考察了多艘國際先進科考船，參照各船指標，希望能夠建造一艘「能夠保持長時間行業領先地位」的船舶，並結合自身需求，提出了個性化的方案。

「東方紅3」號的一個創舉，是在中國大陸甚至全球首次提出科考船上「潔淨電磁環境」概念。設計團隊聯手上海交通大學電子信息與電氣工程學院的專家從基礎突破，不僅滿足了用戶要求，還梳理出相應的規範和標準。

中國大陸製造的海洋綜合科考船「東方紅3」預計5月30日交付，這艘船的低噪音控制指...
中國大陸製造的海洋綜合科考船「東方紅3」預計5月30日交付，這艘船的低噪音控制指標達全球最高級，號稱「當船行駛時，水下20米（公尺）以外的魚群都感覺不到」。（齊魯網）
分享

噪音
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

高校台籍畢業生招聘 釋逾2000職缺

2019-05-28 01:47

中美女主播辯論 陸媒分析三點後喊：劉欣是贏家

2019-05-30 11:29

四川推10條非遺之旅

2019-05-30 04:22

90後台灣青年 廈門開螃蟹館

2019-05-30 04:21

投資1280億 新華穗港城動工

2019-05-30 04:17

中國掃黑「掃」到幼兒園學童 網友轟：低級黑

2019-05-29 14:18

8天短命婚姻！以為嫁給有錢鴨農 巴國新娘泣訴「被騙了」

2019-05-29 11:45

中國藝術家張玥得獎感言提「六四」 慘遭封殺

2019-05-29 11:18

六四30周年 當年多人因不同罪名被拘或判囚

2019-05-29 11:08

百年歷史中挖出被遺忘的經典 讓愛「國」也能很潮

2019-05-29 11:00

山西推「空中觀光」 轉型新消費

2019-05-29 03:48

北京直飛挪威開通 行程9小時

2019-05-29 03:47

湄公河旅遊論壇 6國區域合作

2019-05-29 03:47

中尼窗口 樟木口岸恢復開通

2019-05-29 03:47

四川德陽端午旅遊周 3大活動歡慶

2019-05-29 03:46

重慶人超愛吃 餐飲企業家數稱冠

2019-05-29 00:16

梵蒂岡博物館館藏中國文物 首度進北京故宮

2019-05-29 00:15

大陸掃黑除惡調查 連幼兒園幼童也不能免

2019-05-28 22:41

大陸「掃黃打非」網路小說遭殃 竟開創出另類文學

2019-05-28 20:21

陸媒狠批「跑路的」李嘉誠：用盡潛規則 蛀蝕中國經濟根基

2019-05-28 17:32

黑龍江總工會醫院 爆無證醫能動刀、外科醫生幹麻醉

2019-05-28 16:01

江蘇醫院爆69人洗腎感染C肝 院長、書記遭免職

2019-05-28 15:59

中環設行人專區 街坊憂「成旺角翻版」

2019-05-28 15:14

中梵簽署協議後 梵蒂岡博物館在北京故宮開展

2019-05-28 15:01

疑因報導台灣同婚 這家陸媒暫停運作3個月

2019-05-28 13:43

2.7萬元賣「國學使者」 偽國學院被取締

2019-05-28 13:34

陝西彬州欠款900萬 河北邢台跨省舉報

2019-05-28 13:32

港媒爆：北京將建「一國兩制博物館」內含台灣館

2019-05-28 11:46

中國首座機場 北京南苑機場9月走入歷史

2019-05-28 11:22

八達嶺長城6月起網路預約購票 每天限流6.5萬人

2019-05-28 11:18

45元就能竊聽…陸「親情號」被濫用 諜戰型竊聽器狂銷

2019-05-28 10:00

販賣假證書偽名號 「中國國學院」遭北京取締

2019-05-28 09:27

北京地鐵新機場線 9月試運營

2019-05-28 01:50

119人取得在閩台灣人才職稱

2019-05-28 01:48

洗腎出問題 陸爆C肝院內感染

2019-05-28 00:57

高鐵司機這個小動作 讓他一輩子考不過汽車駕照

2019-05-27 22:34

梵蒂岡藏中國藝術品 北京故宮將展出

2019-05-27 20:33

外來禍種？小龍蝦讓盱眙「穿金衣」

2019-05-27 16:41

小龍蝦再列「入侵物種」 網友：把你吃成瀕危物種

2019-05-27 16:41
看更多

熱門文章

台積電稱不會對華為斷貨 國台辦：強強聯合

2019-05-29 13:19

劉結一、郁慕明出席兩岸座談會 發表促統五點倡議

2019-05-29 15:07

聯邦快遞誤寄華為包裹 陸外交部要求給合理解釋

2019-05-29 16:50

蔡政府三周年 中共國台辦：台海形勢更嚴峻

2019-05-29 13:51

快評／大陸不支持 兩岸同志伴侶難成婚

2019-05-29 13:24

港媒稱貿易戰正使中國學生遠離美國 轉赴英加澳

2019-05-29 16:18

陸配先生在台灣開畫室有成 張小月為之驚豔

2019-05-29 17:40

余永定：人民幣不能破7 是自己嚇自己

2019-05-29 16:47

陸委會：無懼中共武嚇 將積極發展對美關係

2019-05-29 21:14

中美女主播辯論 陸媒分析三點後喊：劉欣是贏家

2019-05-30 11:29

足療師收集顧客腳皮 拼出「最有味道」清明上河圖

2019-05-29 12:29

兩岸同婚？ 國台辦：大陸實行男女婚姻制

2019-05-30 00:59

日本議員釣魚台「捕魚」 中國海警船緊追1小時

2019-05-30 11:09

掃黑掃到幼兒園？400童淪為「調查對象」

2019-05-29 12:19

奇美材2.5公尺偏光板產線 6月1日昆山試生產

2019-05-29 14:08

兩岸同婚登記 海基會：已知2件申請單身證明

2019-05-29 18:09

會見台灣團 汪洋：中國人的事，自己商量

2019-05-30 00:57

中國掃黑「掃」到幼兒園學童 網友轟：低級黑

2019-05-29 14:18

中國造全球最大靜音科考船 20公尺外魚群感覺不到

2019-05-30 10:52

升高貿易戰警戒 短短三天人行放錢1.8兆

2019-05-29 23:25

陸媒批李嘉誠「做空中國」 長實駁斥：在中投資規模龐大

2019-05-29 16:31

京東618購物節 在台推917元以上免郵

2019-05-29 12:28

90後台灣青年 廈門開螃蟹館

2019-05-30 04:21

阿里擬回港 港交所：歡迎！遠走的人總有一天回家

2019-05-29 12:24

機長拒載打點滴乘客 昆航延誤6小時

2019-05-29 15:45

郁慕明：新黨將組律師團為台商冤假錯案翻案

2019-05-29 22:51

中共前駐印度大使 羅照輝任外交部副部長

2019-05-29 12:02

孟晚舟被押後 首位訪陸加國省長盼擴大合作

2019-05-30 10:21

吉林振興 開啟氫能經濟時代

2019-05-30 04:23

汪洋會見郁慕明 強調青年為促統新生力量

2019-05-29 22:32

周小川：人民幣匯率變化取決供求關係對經濟有好處

2019-05-29 22:37

拉下雲南21官… 孫小果靠假專利減刑逃生

2019-05-29 14:22

香港競爭力 維持全球第2

2019-05-30 04:09

「四叔」李兆基教年輕人：「錢搵錢」力拚第一桶金

2019-05-29 16:40

六四30周年將近！王丹：中國0進步 人權為文革以來最糟

2019-05-29 16:21

疑報導台灣同婚 這家上海媒體停止更新3個月

2019-05-29 14:20

茅台大手筆 要發840億紅利

2019-05-30 03:27

告別5600億王國…香港第2富豪李兆基退任 交棒兩子

2019-05-29 16:37

中國社科院預計今年大陸經濟增長6.4%左右

2019-05-29 15:19

瞄準社交電商 京東推「拼購」業務

2019-05-29 13:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top