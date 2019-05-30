投資1280億 新華穗港城動工

2019-05-30 04:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



穗港智造特別合作區28日在廣州開發區啟動建設，其中，啟動項目---新華穗港城項目中的穗港澳出入境大樓將開設廣州開發區西區連接香港機場、澳門機場的水上航線，1小時20分鐘即到達香港機場。

中新社報導，穗港智造特別合作區由廣州開發區與香港共同規畫，將探索與香港在營商環境和投資貿易便利化方面的先進規則進行對接。新華穗港城等35個重大項目同時動工，項目總投資額達1280億元（人民幣，下同）預計達產值或營業收入約2300億元。

作為穗港智造特別合作區的啟動項目，新華穗港城由香港新華集團聯合廣州開發區、廣州高新區區屬國企知識城投資集團共同投資建設運營。該項目總投資逾100億元人民幣，將建設穗港澳出入境大樓、穗港澳遊艇自由行碼頭、穗港澳直升機客運站、穗港智造合作中心等，預計項目投入使用後營業收入達1000億元。

其中，穗港澳出入境大樓將開設廣州開發區西區連接香港機場、澳門機場的水上航線，構建廣州開發區與港澳之間的「1.5小時經濟圈」。

穗港智造合作中心將引入生物醫藥大健康、人工智能、電子信息、金融服務、新能源新材料等產業，以智能化系統建設國際博覽中心、國際交易中心、國際服務中心，打造穗港智造特別合作區連接國際的橋頭堡。穗港城首期建設的穗港澳出入境大樓預計將於2020年5月啟用。

廣州經濟技術開發區是國務院批准設立的首批14個國家級經濟技術開發區之一。廣州開發區西區與香港有著深厚的合作淵源，此前已經引入屈臣氏、李錦記、港華燃氣等一批港資企業。

目前，廣州開發區西區已發展成為廣州重要的製造業聚集區，擁有優質企業4100多家。統計數據顯示，廣州開發區西區規模以上工業企業122家，2018年工業總產值895億元。