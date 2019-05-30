90後台灣青年 廈門開螃蟹館

2019-05-30 04:21 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「神奇的盔甲武士」螃蟹博物館28日在廈門曾厝垵文創中心開館。圖為來自台灣澎湖的90後館長柳政鴻向觀眾介紹螃蟹標本。 中新社 分享 facebook 「神奇的盔甲武士」螃蟹博物館28日在廈門曾厝垵文創中心開館。此次螃蟹館展出了來自世界各地超過300種、上千隻的螃蟹標本。館長柳政鴻是來自台灣澎湖的「90後」，從小就喜歡海洋生物。

中新社報導，在父輩的感染下，柳政鴻開始蒐集、製作螃蟹標本。「這是世界上最大型的螃蟹，完全伸展能達到兩三公尺；這是長眼看守蟹，最大的特點是有細長的眼柄，眼柄還可以上下移動；這是可以攀岩的蟹……」他向到館參觀的民眾詳細介紹著館中各式各樣的螃蟹。

柳政鴻表示，製作螃蟹標本十分需要耐心，從打開螃蟹的背甲關節、清除蟹體內的蟹肉和內臟、浸泡、晾乾再還原其形態，至少需要3個月到半年的時間，對於大型的蟹類需要一年以上的時間。

「其實更困難的是找到、蒐集牠們。」柳政鴻介紹道，除了台灣豐富的蟹種，館內還藏有來自世界各地的螃蟹標本。比較特別的有館內收藏的角眼沙蟹，被稱為「螃蟹中的飛毛腿」，在沙灘上最快每秒可跑1.8公尺，按比率換算相當於時速60公里。

「這些標本來自於家族幾代人近二三十年的收藏，目前所展示的只是收藏的一部分，未來，將陸續帶來更多種類與大家見面。」除將螃蟹標本從澎湖運到廈門展出，柳政鴻還將集合台灣青年文創人才，著力開發以螃蟹為主題的文創品。

柳政鴻坦言，選擇落地廈門曾厝垵，不僅因為這裡豐富的旅遊資源，而且這裡具有豐厚的海洋文化氣息，與螃蟹博物館的氣質十分契合，這裡的環境也對創業青年十分友好。他表示，希望藉著這裡展出，讓更多人看到這些「神奇的盔甲武士」，去了解、保護海洋生物的多樣性。