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奇美材2.5公尺偏光板產線 6月1日昆山試生產

2019-05-29 14:08聯合報 記者林宸誼╱即時報導

奇美材去年獲得日東電工授權，在昆山廠新建生產2.5公尺偏光板產線，將於今年6月1日試生產，並於9月1日起實現全面正式生產。

諮詢公司群智諮詢（Sigmaintell）在官網發布，大陸中科院理論物理所院士歐陽鐘燦、液晶分會常務副理事長兼祕書長梁新清、中國電子材料行業協會副理事長袁桐及顯示行業專家一行9人，27日到昆山奇美，調研考察全球首條2.5公尺偏光板生產線（簡稱「二號線」）。

隨後與昆山開發區領導、之奇美領導團隊進行座談，聽取了專案情況、專案進度的相關報告，並圍繞該專案進行了積極的探討，肯定了該項目為偏光板國產化發揮的重要作用。

奇美材1.49公尺偏光板生產線（簡稱「一號線」）於2017年1月正式量產，僅用半年時間即實現滿產。

2017年11月，由杭州錦江集團牽頭，昆山之奇美、盛波光電與日東電工簽署合作協定，在昆山開建全球首條2.5公尺偏光片生產線（簡稱「二號線」）。

據IHS統計，隨著大尺寸顯示器需求的不斷增長，10.5以上高世代面板生產線的建成投產，將大幅提升大尺寸面板的產量，預計全球偏光片市場需求，將從2017年的5.06億平方公尺，增長到2023年的6.52億平方公尺，增量高達1.5億平方公尺。

而中國大陸偏光片市場需求，將由2017年的2.03億平方公尺，快速增長到2023年的4.65億平方公尺，針對這2.6億平方公尺的新增需求，目前僅奇美材、盛波光電及LG化學有新建專案應對，供求缺口異常明顯。

目前大陸大部分偏光片需求仍依賴進口，材料國產化替代空間巨大，為滿足電視大型化需求，奇美材還在積極佈局3號線和4號線，計畫以高技術、快機速、優裁切、大產量等優勢，迅速搶佔大尺寸偏光片市場，成為國產偏光片供應商之翹楚。

大陸中科院理論物理所院士歐陽鐘燦等9人，到奇美材調研考察全球首條2.5公尺偏光板...
大陸中科院理論物理所院士歐陽鐘燦等9人，到奇美材調研考察全球首條2.5公尺偏光板生產線。群智諮詢/提供
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