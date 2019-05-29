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中國掃黑「掃」到幼兒園學童 網友轟：低級黑

2019-05-29 14:18世界日報 上海29日電

(取材自人民日報)
(取材自人民日報)
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中國現正如火如荼進行「掃黑除惡專項鬥爭工作」，各省市積極打擊黑社會組織。但網傳一張照片顯示，江蘇一家幼兒園學童也被展開掃黑除惡調查工作，事件引起家長不滿，當地教育部門也為此道歉。有網友評論說，在幼童中間搞掃黑除惡排查是一種低級黑。

綜合媒體報導，這張江蘇無錫市新光幼兒園的掃黑除惡專項鬥爭摸排表內容寫著，「根據幼兒園制訂的掃黑除惡專項鬥爭工作方案的要求，現將中四班幼兒是否涉黑涉惡的摸排情況報告如下：通過對本班35名幼兒進行排查，未發現有幼兒有涉黑涉惡情況」。表格並附有兩名班主任老師的簽名。

新光幼兒園1996年建立，曾被評為江蘇優質幼兒園。目前開設小、中、大12個教學班，1個苗苗班，共有400多名幼兒。

無錫市委宣傳部承認網傳的排查表屬實，但屬於信息傳遞過程中出現錯誤，並表示「已經要求該校進行整改，並向家長做出說明並道歉，同時吸取教訓」。

美國之音報導，這項消息經媒體披露後，有網友說，各地幼兒園都出了類似的調查表，更有網友稱「打黑除惡從娃娃抓起，悲哀」，不解為何連35名幼兒都成了掃黑陳惡摸排對象。律師劉曉原更稱幼兒園的做法為「本年度最為搞笑的怪事」！

人民日報報導，「掃黑除惡」是中國掃黑辦2018年1月發起的一項為期3年的嚴打運動。全國掃黑辦本月28日召開發布會，公開發布升級後的智能化舉報平台。舉報人只需要通過掃描專用二維碼，三分鐘即可完成舉報，提交成功後全國掃黑辦即可實時受理。

但官方公布的黑惡勢力打擊對象，學齡前兒童根本沾不上邊。劉曉原認為，難怪有網友說當局此舉實在是一種低級黑。

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