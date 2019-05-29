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集體暴力下的集體失憶 我的六四記憶與遺忘

中國藝術家張玥得獎感言提「六四」 慘遭封殺

2019-05-29 11:18聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中國大陸最重要的當代藝術評選「AAC藝術中國」，前晚在北京故宮建福宮花園舉行頒獎禮，獲得「年度青年藝術家」的張玥在發言時提到，「在六四30年後的今天，我站在離天安門廣場這麼近的地方領獎，顯得更加慚愧」。沒想到此言一出，有關張玥得獎的相關報導和訊息都被封殺。

據香港明報報導，事後AAC官網沒有發出新聞稿，大陸媒體關於得獎者的報導均遭封殺，部分與張玥相關的舊文章亦被刪除。

報導指出，八九學運領袖周鋒鎖在Twitter上發布張玥手寫的發言稿，張玥表示：「今天來領這個獎，我感到非常慚愧，一方面是近年來，在各方各面我感覺到言論的限制和創作表達的不自由，我是個挺慫（膽小怕事）的人，有時為了作品的順利展出，不得不把原本清晰的表達繞來繞去，而使得作品很含糊。慚愧的另一方面，是來自於近幾年來，我自己和周圍的藝術家都經常遇到因為作品不符合審查標準而被撤掉的事情，作為一名藝術家，我並沒有為自己或其它（他）同行的自由表達權而盡力抗爭。尤其是在六四30年後的今天，我站在離天安門廣場這麼近的地方領獎，顯得更加慚愧。」

現年34歲的自由藝術家張玥出生於山東，年少時曾入獄四年。現生活工作於北京，其作品被以色列、澳洲、德國等多個藝術館收藏。

張玥（圖片來源：楊畫廊）
張玥（圖片來源：楊畫廊）
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藝術家北京故宮六四
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