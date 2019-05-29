六四30周年 當年多人因不同罪名被拘或判囚

2019-05-29 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



今年是六四事件30周年，當年有不同階層的人士因為事件，以不同原因或罪名被拘禁或判囚。

香港電台引述前經濟學周報副總編高瑜表示，當年6月3日早上被捕後扣查超過1年才獲釋。她說，事緣時任全國人大教科文衛委員會副主任胡績偉，收到有可能流血清場的消息，託她到天安門廣場勸退學生，高瑜亦協助學生撰寫公開信，要求軍隊不要入城。

高瑜獲釋恢復自由後，不獲分配工作，惟有改做獨立記者，靠投稿香港和美國媒體賺生活費。高瑜強調，自己的遭遇只是民運史上的小事，絲毫沒有後悔。

另一名因六四被判監的時任解放軍總參謀部軍人楊小明說，當時以便衣身分到廣場協助同僚拍攝學生集會。由於感到學生真心愛國、沒有受金錢誘惑，於是提前將戒嚴消息公開，結果因「洩密罪」服刑約10年，他獲釋後下海從商。

回想同僚開槍鎮壓平民，楊小明感到非常遺憾，認爲學生手無寸鐵，出動警察或武警便能應付，不需要動用機關槍和坦克。

此外，當年在北京展覽館擔任服務員的張燕生，由於想避免更多學生被拘捕，搶走軍人的攝影機並燒毀錄影帶，結果被控「搶劫罪」服刑近14年。由於有犯罪記錄，出獄後難找工作。張燕生承認，自己當時年僅21歲太年輕，做錯決定。