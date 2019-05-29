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8天短命婚姻！以為嫁給有錢鴨農 巴國新娘泣訴「被騙了」

2019-05-29 11:45聯合新聞網 綜合報導

坎瓦爾以為自己跨國嫁給了有錢農場主人，可以從此遠離家鄉的艱辛生活。圖擷自騰訊網
坎瓦爾以為自己跨國嫁給了有錢農場主人，可以從此遠離家鄉的艱辛生活。圖擷自騰訊網
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原以為可以跨國嫁入豪門，沒想到卻只是一場充滿謊言的夢。一名巴基斯坦少女，原本期待自己嫁給了中國大陸有錢農場主人，從此可以遠離在巴基斯坦的艱辛生活。沒想到到了當地，不僅只是一般農家的養鴨場，連合適的廁所都沒有，甚至還被鎖在一個房間裡兩天。這段婚姻維持了短短八天，這名女子才在協助下辦理離婚手續，順利回到家鄉。

根據《紐約時報》報導，來自巴基斯坦古吉蘭瓦拉貧民區的坎瓦爾（Rabia Kanwal）遇到中國大陸來旅遊的張姓男子。張姓男子表示自己是有錢的農場主人，更宣稱自己是穆斯林。坎瓦爾及其家人和張男，雖然語言不通，但幾個月來透過翻譯軟體交流，雙方也建立了不錯感情。之後坎瓦爾和張男在巴基斯坦舉行婚禮。

婚禮結束後，坎瓦爾和丈夫一起搬到中國。歷經長途跋涉，終於來到山東省東張村，接著坎瓦爾對她所發現的事情感到失望。張姓男子只是一名養鴨的貧窮農民，更糟糕的是，他根本不是穆斯林。「他們甚至不是穆斯林，他一直偽造這件事」，坎瓦爾表示丈夫家裡甚至沒有適合穆斯林的洗手間。坎瓦爾更指控這家人將她鎖在房間裡兩天，以防她逃跑。因此她設法向巴基斯坦大使館發送電子郵件，才在中國警方和大使館協助下順利回到家鄉，結束短短八天的婚姻。

事後，張姓男子坦承向中國婚姻仲介支付了大約14,500美元的費用（約新台幣45萬7000元），希望能帶巴基斯坦新娘回家。而他雖然口頭皈依了伊斯蘭教，卻不是真正的信徒。

事實上，坎瓦爾的經歷是一個相對幸福的結局。儘管坎瓦爾已順利返回巴基斯坦，但根據張男和其他東張村的村民表示，該地區仍有許多巴基斯坦婦女。「這裡沒有女孩」，張先生的母親在被問到為什麼這麼多當地男子去巴基斯坦尋找妻子時表示，「我們不允許有更多的孩子，所以每個人都生男孩。」

人權觀察組織表示，由於一胎化造成人口性別比例傾斜，中國對外籍新娘的需求激增。許多貧窮亞洲國家如北韓、緬甸、柬埔寨等的女子，作為新娘以虛假的藉口被帶到中國。這些女子不僅被騙，而且可能遭受虐待或是被迫賣淫。

巴基斯坦穆斯林
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